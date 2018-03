Anzeige

Königheim.Das traditionelle Osterkonzert der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim findet am Ostersonntag um 20 Uhr in der Brehmbachtalhalle Königheim statt. Die neue Jugendband wird den Konzertabend eröffnen. Die Gesamtkapelle unter der Leitung von Klaus Zimmermann wird anschließend in die Welt der konzertanten Blasmusik entführen. Zu hören sind Klänge der „Strauss Bonbons“ und „Eric Clapton on Stage“. Die Melodien aus „Im weißen Rössl“ entführen in die Filmmusik der 60er Jahre. Bild: Musik- und Feuerwehrkapelle