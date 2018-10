Pachtmodell etabliert

Boxberg.MdL Hermino Katzenstein, Betreuungsabgeordneter der Grünen, besuchte bei seiner Kreisbereisung in Begleitung von Mitgliedern des grünen Kreisvorstands auch Bürgermeister Christian Kremer in Boxberg. Im Zentrum des Interesses stand hierbei die Weiterentwicklung des Schienenverkehrs auf der Frankenbahn. Zunächst aber verwies Kremer auf die erfolgreiche Entwicklung der Windkraft in seiner Stadt. Mit durchweg einstimmig gefassten Gemeinderatsbeschlüssen sei es gelungen, ein Pachtmodell zu etablieren, von dem alle Grundstückseigentümer profitieren, die in einer Konzentrationszone liegen. „Ein Fünftel der Einnahmen fließt zudem in einen Fond für soziale und kulturelle Zwecke“, so Kremer. Alle regenerativen Erzeugungsanlagen zusammen „produzieren 350 Prozent des in Boxberg verbrauchten Stroms, sowohl der Haushalts-, als auch der Industriekunden“, stellte er zufrieden fest.

„Ton ist rauer geworden“

Sorge bereiteten ihm dagegen Angriffe „unterhalb der Gürtellinie“ auf ehrenamtliche Mandatsträger. „Der Ton in der Gesellschaft ist rauer geworden.“ Dies könne dazu führen, dass sich nicht mehr genügend Kandidaten finden, die sich für ein Amt zur Verfügung stellen.

Besonders interessiert zeigte sich Katzenstein an der Weiterentwicklung der Frankenbahn. Christian Kremer drängt darauf, dass der Busverkehr des Landkreises als Zubringer für den Zugverkehr eingerichtet wird. Um die erforderlichen 500 Fahrgäste pro Tag während der dreijährigen Probezeit auf die Schiene zu bringen, sei es nötig, nicht mehr bestehende Bahnhalte wie etwa in Unterschüpf und Schweigern zu reaktivieren. Hierfür sieht er die Deutsche Bahn in der Pflicht. Für den Bahnhof Boxberg-Wölchingen existierten dagegen bereits fertige Planungen. Als Anliegen gab Kremer dem Landtagsabgeordneten mit auf den Weg, die Festlegung von Gewässerrandstreifen an Gräben in Frage zu stellen, die schon seit vielen Jahren gar kein Wasser mehr führen. Im Main-Tauber-Kreis dürften 400 Hektar nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, ohne dafür Ausgleichszahlungen zu erhalten. Kritisch sieht er darüber hinaus die Absenkung der Quoren für Bürgerentscheide und die Möglichkeit, auch gegen Bebauungspläne Bürgerbegehren einzureichen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018