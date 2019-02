Pachtvertrag mit „Lazy Bones“ verlängert

Boxberg.Zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen des Vereins „Lazy Bones“: Der Gemeinderat hat am Montag den Pachtvertrag für das Areal des Waldseilgartens und des künftigen Naturerlebnishauses um weitere 20 Jahre verlängert.

Bei einer Enthaltung schloss sich das Gremium dem Vorschlag von Bürgermeister Christian Kremer an. Der wünschte dem Projekt gutes Gelingen.

„Es ist toll, was die Mitglieder hier leisten“, freute sich der Rathauschef und lobte das große Engagement. Das will er unterstützen. Denn die „Lazy Bones“ haben für ihr rund 100 000 Euro teures Naturerlebnishaus eine Leader-Förderung beantragt. Rund 60 Prozent der förderfähigen Kosten könnte der Zuschuss betragen. Allerdings müsse dazu das Gelände auch langfristig an den Antragsteller gebunden sein, so Christian Kremer. Daher sprach er sich für die Pachtverlängerung bis ins Jahr 2039 aus. 2006 hatte die Kommune mit dem Verein einen Pachtvertrag zur Nutzung eines Geländes geschlossen. Das Areal ist seitdem ein Freizeitgelände und offiziell kein Wald mehr.

Gemeinderat Alwin Deißler wollte die Verlängerung der Pacht mit dem Erfolg bei der Bezuschussung koppeln. Sein Vorschlag wurde vom Gremium aber nicht aufgegriffen.

Die Freude bei Matthias Fischer, Vorstandsmitglied der „Lazy Bones“, war am gestrigen Dienstag noch größer. Denn die Zusage für die Leader-Förderung ist bereits eingegangen. „Wir können unseren Traum vom Naturerlebnishaus nun auch in die Tat umsetzen.“ dib

