Paimar II bleibt Spitzenreiter

Paimar.Zum sechsten Saisonspiel in der Schach-Bereichsliga waren die Paimarer in Heidelberg zu Gast. Gegen die zweite Mannschaft der Schachfreunde Heidelberg gab es nur an Brett 1 einen Sieg von Dr. Rene Ciak gegen Dr. Matthias Ohm. Alle anderen Spieler hatten keinen guten Tag erwischt und kamen nur auf weitere fünf Remis und zwei Niederlagen, womit man knapp mit 3,5:4,5 verlor. Bei noch drei ausstehenden Spielen liegen die Paimarer nun zwei Punkte hinter Spitzenreiter Rohrbach/Boxberg. Am 10. März ist der Tabellenletzte Heidelberg/Handschuhsheim II zu Gast.

Paimar II traf im Nachbarschaftsduell auf die Tauberbischofsheimer „Zweite“. Bereits nach zwei Stunden gelang es Otto Meckel gegen Ulrich Hebenstreit, seinen Turm gegen das gegnerische Läuferpaar zu tauschen und die Paimarer in Führung zu bringen. Eine weitere Stunde später brach Hubert Segeritz nach harter Gegenwehr den Widerstand seines Gegners Johannes Größlein und erhöhte zum 2:0.

Als dann noch wenig später Uwe Zschommler im Duell der Altmeister Lothar Gottsmann seinen Läufer gegen dessen Turm tauschte, stand es 3:0 für die Paimarer. Am Spitzenbrett saßen sich Torsten Klar und Matthias Kienzler gegenüber. In einer ausgeglichenen Partie einigten sich beide letztlich auf remis. Nach dem 3,5:0,5 steht die Paimarer „Zweite“ weiter auf Platz eins in der Bezirksklasse Odenwald und spielt am 10. März gegen Bad Mergentheim V.

