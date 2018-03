Parkendes Auto beschädigt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Als ein Mann am Mittwoch nach der Arbeit zu seinem Fahrzeug in der Straße „Am Bild“ in Tauberbischofsheim zurückkehrte, entdeckte er eine Delle in der linken hinteren Tür seines Fahrzeugs.

Ein möglicher Verursacher war nicht mehr vor Ort. Der Schaden muss während der Arbeitsschicht des Geschädigten zwischen 6 und 16 Uhr entstanden sein. Vermutlich durch das Öffnen der Fahrzeugtüre drückte der Außenspiegel vom Fahrzeug des Verursachers gegen die Fahrzeugtüre des Geschädigten und verursachte einen Schaden von circa 500 Euro.

Beim Fahrzeug des Mannes handelt es sich um eine Mercedes Benz B-Klasse. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht, weshalb die Polizei auf Zeugen hofft.