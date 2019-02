Parksituation bereitet Sorgen

Boxberg.In der Boxberger Kurpfalzstraße ist manchmal kaum ein Durchkommen. Geparkte Autos verschmälern die enge Straße zudem. Und das, obwohl Schilder für ein Halteverbot sorgen sollten.

Genau das ist Gemeinderat Rainer Weckesser ein Dorn im Auge. Bei der Fragestunde im Rahmen der Gemeinderatssitzung monierte er das Parkverhalten. 13 Halteverbotsschilder hat er auf den wenigen Metern zwischen Kirche und Apotheke gezählt. Und während in der Kurpfalzstraße Gedränge herrscht, gebe es am Rathaus und an der Pizzeria nur wenige Meter entfernt genügend Parkplätze. „Oder meiden alle den steilen Anstieg?“ Er schlug vor, einige Parkhinweisschilder anzubringen. Bisher gibt es nur zwei davon.

Bürgermeister Christian Kremer kennt die Misere. „Das Parken ist ein leidiges Thema und nur schwer in den Griff zu bekommen. Mittlerweile habe man begonnen, Strafzettel zu verteilen, weil teilweise ganztägig auf zeitlich begrenzten Flächen geparkt werde. Aber das ist für ihn nicht das Allheilmittel. Kritik wurde von ihm und dem Ortsbeauftragten Roland Throm laut. Die Parksünder seien häufig Einheimische, die sich auskennen, teilweise sogar die Mitarbeiter der Geschäfte. „Und wenn man was sagt, wird man noch angeraunzt“, machten sie ihrem Ärger mit Beispielen Luft. Manche Leute seien zu bequem, die wenigen Meter vom Parkplatz an der Umpfertalhalle oder der Pizzeria in die Stadt zu laufen. Sie appellieren an die Vernunft der Bürger und hoffen, die Situation durch die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt an einigen Stellen verbessern zu können. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019