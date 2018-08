Pfarrfest rund um die Kirche

Anzeige

Bütthard.Das Pfarrfest in Bütthard findet am Sonntag, 19. August, auf dem Kirchplatz rund um die Büttharder Pfarrkirche statt. Folgendes Programm ist vorgesehen: 10 Uhr Gottesdienst am Kirchplatz; 11.30 Uhr Mittagessen, 14 Uhr Kaffee und Kuchen, Spiel und Spaß für Jung und Alt, 15.30 Uhr Pfarrfestfünfkampf, 17.00 Uhr Abschluss des Pfarrfestes mit Siegerehrung. Das Pfarrfest bietet seit Jahren schon eine schöne Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Kontakte knüpfen in lockerer Umgebung. Nette Unterhaltung und ganz viel Spaß und Spiel für Jung und Alt werden vom Büttharder Pfarrgemeinderat angeboten. Als einer der Höhepunkte ist der beliebte und lustige Pfarrfestfünfkampf wieder fest eingeplant, der viel Spaß und Freude verspricht.