Pilgerkirchenweg führt zu verborgenen Schätzen

Adelsheim/Boxberg.„Gott ist zwar überall, und er, der alles gemacht hat, wird durch keinen Raum umschlossen oder begrenzt und muss von den wahren Anbetern im Geist und in der Wahrheit abgebetet werden“ heißt es bei Johannes 4.

Schon an diesem Zitat wird ein großes Spannungsverhältnis des christlichen Glaubens erkennbar. Zum einen besteht die Gewissheit, dass Gott überall gegenwärtig ist, zum anderen aber wird deutlich, dass bestimmte Orte für das außerordentliche Wirken Gottes offenbar bevorzugt sind, was als Erkenntnis zu den Grundtatsachen der Religion gehört.

Solche Lieblingsorte können verschiedene Gründe haben, und jeder hat verschiedene Gründe, diese Lieblingsorte aufzusuchen. In der biblischen Tradition gilt Abraham, der von seiner Heimat Ur in Chaldäa fortzieht, als der erste Pilger.

Das Pilgern eine lange Tradition und ist seit dem vierten Jahrhundert überliefert. Erst im neunten Jahrhundert nahmen die Pilgerfahrten an einen bestimmten Ort zu und gehörte danach bis in die Neuzeit hinein zu den bedeutendsten Phänomenen mittelalterlicher Religiosität.

Ohne Unterschied von Stand, Herkunft und Bildung griffen die Gläubigen zum Pilgerstab: Arme und Reiche, Kleriker wie Bauern, Könige ebenso wie Gelehrte, Männer Frauen und Kinder, besonders bei den katholischen Christen.

Seit einigen Jahren entdeckt aber auch die evangelische Kirche das Pilgern. Auf Initiative von Pfarrerin Heike Kuhn, der Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, entstand der Pilgerkirchenweg im evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg, der mit sechs Pilgerkirchen eine Vorreiterrolle in der Region hat. Am Sonntag wurde dieser mit einer Wanderung von Oberschüpf nach Schweigern eröffnet.

Zunächst fand in der um 1200 errichteten Wehrkirche in Oberschüpf eine Andacht statt, die von Pfarrer Dr. Heiner Kücherer eröffnet wurde. Bezirkskantor Hyun Soo Park spielte das Lied „Befiehl du deine Wege“ von Paul Gerhard an der Orgel und Dekan Rüdiger Krauth und Pfarrerin Heike Kuhn gaben zwischen den zwölf Strophen geistige Impulse.

Nach dem Segen ging es mit der Kirchenältesten Sibylle Acker auf den Weg nach Schweigern. Unterwegs gab es für die rund 30 Pilger zwei Stationen, an denen Pfarrerin Kuhn zum Nachdenken und Meditieren anregte. In der Martinskirche in Schweigern wurde die Pilgergruppe von Pfarrerin Sandra Stadtler-Uibelör empfangen. Nach einem meditativen Tanz brachte ein Shuttle-Service die Pilger wieder zurück nach Oberschüpf. Entlang des Pilgerkirchenwegs im evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg können die Pilger abseits touristischer Zentren die wunderschönen Kirchen der Region erleben, verborgene Schätze entdecken oder auch neu über den Glauben nachdenken und sich spirituelle Anregungen holen. Mancher moderne Pilger möchte aber auch nur entspannen und dazu die Seele baumeln lassen.

Zum Pilgerkirchenweg gehören die Wehrkirche in Oberschüpf, die Martinskirche in Schweigern, die 1756 erbaute Dorfkirche in Bobstadt, der etwa 1230 erbaute „Frankendom“ in Boxberg-Wölchingen, die Bergkirche am fränkischen Jakobsweg in Osterburken, die um 1410 errichtete Wehrkirche in Bofsheim, die 1484 erbaute Jakobskirche in Adelsheim, die 1615 geweihte Hallenkirche in Sennfeld und das Kirchlein in Korb. en

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019