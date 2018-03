Pkw schleuderte in Gegenverkehr

Anzeige

Schweigern.Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße bei Schweigern. Ein 24-Jähriger hatte bei der Fahrt in Richtung Schweigern auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel verloren und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer vorschriftsmäßig entgegenkommenden Mercedes-Fahrerin. Durch den Aufprall wurden der Unfallverursacher schwer sowie die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Beide mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. An der Einsatzstelle war auch die Feuerwehr Schweigern mit 21 Einsatzkräften vor Ort.