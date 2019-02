Pkw überschlug sich auf dem Autobahnzubringer

Boxberg.Ein 58-jähriger Pkw-Lenker war am Samstag kurz nach 18.30 Uhr auf der B 292 von Boxberg in Richtung Autobahn unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er auf der nassen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, rauschte durch eine Hecke und überschlug sich längs in Fahrtrichtung. Hierbei wurden zwei Bäume und Buschwerk in Mitleidenschaft gezogen. Das Auto blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen. Der Mann wurde hinter dem Lenkrad eingeklemmt und musste von der Boxberger Feuerwehr, die mit rund 20 Mann und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Bild: Werner Palmert

