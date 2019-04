Plädoyer gegen die Sprachlosigkeit

Von seiner Reise aus der Dunkelheit zurück ans Licht berichtet Mario Dieringer in ganz Deutschland. Er greift das Tabuthema Suizid auf. In der Karwoche war er in Bobstadt.

Bobstadt. Frühlingswärme bei gleißendem Sonnenschein liegt in der Luft. Vögel zwitschern, Kindern lachen. Die Stimmung ist gut. Ein kleines Grüppchen macht sich vom Bobstadter Ortsrand auf den Weg Richtung Fahrradweg nach Schweigern. Dort wird der Walnussbaum für Kevin, Sandra und Perle, wie Dieringer die namentlich nicht genannte Frau nennt, gepflanzt. Alle drei haben sich suizidiert, alle drei kamen aus der Gemeinde Boxberg. „Suizid passiert nicht am Rand, sondern überall mitten in der Gesellschaft“, hatte Iris Pfister, Vorstandsmitglied des Vereins „Trees of Memory“ bei ihrer kleinen Rede auf der Wiese am Radweg gesagt.

Schwierige Kindheit

Einen Tag zuvor hat Mario Dieringer sein Projekt der „Trees of Memory“ vorgestellt. Eindrücklich, persönlich und autobiografisch schilderte er den Suizid seines unter Depressionen leidenden Lebenspartners und seinen eigenen Lebensweg. Dieringer litt selbst unter Depressionen, hat einen Suizidversuch knapp überlebt.

Den Grund für seine innere Zerrissenheit sieht er in seiner Kindheit. Als uneheliches Kind wurde er vom aggressiven Stiefvater und der hilflosen Mutter misshandelt, hatte stets das Gefühl, nichts richtig zu machen. Die Eigenwahrnehmung, nicht gut genug zu sein, ließ ihn vier Berufsausbildungen absolvieren – darunter neben einem handwerklichen und einem gastronomischen – auch den des Polizisten. Letztlich fand er das für ihn Richtige. Er wurde Fernsehjournalist und Hochschuldozent. „Ewig gut sein zu wollen, kostet Kraft“, sagt er im Rückblick.

Er berichtet von seinem eigenen Suizidversuch und seinen damaligen Blick, den Tod als Puppenspiel zu betrachten und sich selbst als letzten, düsteren Akt darin. Der Gedanke, tot sein zu wollen, ließ sich nicht stoppen, obwohl er eigentlich, rein rational, gar nicht sterben wollte. Dieringer wurde vollgepumpt mit Tabletten gefunden und gerettet.

Die Liebe seines Lebens hatte er in Jürgen mit den schönen Augen und dem warmen Lachen gefunden. Doch die Beziehung gestaltete sich schwierig. Jürgen war depressiv, setzte eigenmächtig die Psychopharmaka ab. Sein Partner Mario flehte ihn an, die Medikamente zu nehmen. „Ich wollte nicht mehr Spielball seiner kranken Seele sein“, meint er rückblickend. Er setzte ihm ein Ultimatum und verbrachte die Ostertage bei ausgeschaltetem Handy in Berlin.

Stigmatisiert und ausgegrenzt

Als er das Telefon ein paar Tage darauf wieder in Betrieb nahm, fanden sich über 100 Sprachnachrichten. Er rief zurück, sendete Nachrichten, doch da war Jürgen bereits seit zwei Tagen tot, wie Dieringer später erfuhr. Trauer, Schuld und Wut beherrschten den Zurückgebliebenen. Von Freunden wurde er teils gemieden, E-Mails mit Anfeindungen wie „Mörder“ erreichten ihn, Angehörige stigmatisierten ihn, grenzten ihn aus, schoben ihm die Schuld am Tod des Freundes zu. Und wieder kroch der Zweifel in ihm hoch, nicht gut genug gewesen zu sein, um Jürgen den Willen zum Weiterleben zu vermitteln.

Es dauerte, bis Mario Dieringer klar wurde, dass niemand die Schuld an einem Suizid trägt, bis er tapfer und radikal Ja zum Leben sagen konnte. Die Idee mit den „Trees of Memory“ kam ihm, wie er berichtet, unter der Dusche. Es sei ein „raumfüllender Gedanke“ gewesen, für jeden Menschen, der es nicht mehr geschafft hat, gegen die Dunkelheit der Depression anzugehen, einen Baum zu pflanzen. „Depression ändert die Funktionsweise des Gehirns, die Handlungen unterliegen nicht mehr dem freien Willen“, erläutert er.

Der gepflanzte Baum soll für die Beziehung zu dem toten Menschen, für Freundschaft und Liebe stehen sowie Mut machen.

1900 Kilometer ist Mario Dieringer bereits durch Deutschland gereist, um Bäume für Suizidopfer zu pflanzen, 60 Länder will er noch bereisen. Ihm geht es darum, Hoffnung zu vermitteln, zum Leben und Lachen zu animieren. Er plädiert dafür, einen Lebenssinn trotz aller Sprachlosigkeit zu suchen – egal, wie groß oder klein er auch zu sein vermag.

Er selbst hat in „Trees of Memory“ seinen Lebenssinn gefunden. Ihm geht es darum, das Schweigen um das Thema Suizid zu brechen und Angehörigen oder Freunden zu helfen, wenn die Not am größten ist. Der Verein „Trees of Memory“ nimmt sich mit einem Netzwerk von Anlaufstellen, das momentan im Aufbau ist, dieser Aufgabe an. Eine davon heißt Iris Pfister und ist in Bobstadt beheimatet.

Für ihren Sohn Kevin, für Sandra und ihre Arbeitskollegin hat sie gemeinsam mit Mario Dieringer, ihren und den anderen Angehörigen und Freunden den Walnussbaum gepflanzt. Bei wahrem Kaiserwetter, bei Lachen und mit Tränen. Mario Dieringer hatte in seiner Ansprache gesagt: „Trauer ist ähnlich wie Liebeskummer – nur eine Million mal schlimmer.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019