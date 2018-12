Planungsstand unerwähnt

Als Besucher der Gemeinderatssitzung vom 26. November vermisse ich ein paar Details der Sitzung. Ausführlich schreibt der Berichterstatter über die sinnvolle Einrichtung des Familienzentrums/Netzwerk Boxberg, den einstimmigen Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für Netto-Markt und Lagerhaus samt Parkplätzen in Schweigern. Gleiches gilt für den Forstwirtschaftsplan des Boxberger Stadtwaldes und den Erlass einer Polizeiordnung für Boxberg.

Den von Ortsvorsteher Dietmar Hofmann unter Verschiedenes angefragten Planungsstand sowie die weitere Vorgehensweise zum Bahnhof in Wölchingen vergisst er jedoch zu erwähnen. Desgleichen die Ausführungen von Bürgermeister Christian Kremer, an denen die Bürger von Boxberg sicherlich großes Interesse haben. Dies gilt auch für die Bitte eines anwesenden Mitgliedes der Bürgerinitiative um einen weiteren zeitnahen Info-Abend für den Gemeinderat mit der spontan erfolgten Zustimmung durch den Bürgermeister. Das Thema Wasserpreiserhöhung seitens eines Uiffingers Landwirts spricht der Berichterstatter zwar an, jedoch nicht dessen Beweggründe. Wie jeder Einwohner von Boxberg ist er von der Preiserhöhung des Frischwassers betroffen. Da die nicht unerhebliche Menge, betreffend der Viehhaltung, jedoch zu keinem Abwasser führt, profitiert er nicht von der Kompensation durch die im Gegenzug gesenkten Abwassergebühren. Bei unveränderter Sachlage zieht er die Bohrung eines eigenen Brunnens in Erwägung.

