Polizei sucht weitere Zeugen

Anzeige

Boxberg.Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag gegen 10.15 Uhr eine Unfallflucht in der Poststraße in Boxberg beobachtet. Offenbar fuhr ein Daimler-Benz aus Richtung Bundesstraße 292 kommend in Richtung Wölchingen. Dabei streifte der Daimler-Benz mit dem Außenspiegel den Spiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden silbernen VW Golf. Der Verursacher hielt kurz an, fuhr dann aber einfach weiter. Dabei beobachtete ihn ein Zeuge, der sich das Kennzeichen des Daimler-Benz notierte. Angeblich war der Besitzer des Verursacherfahrzeugs zur Tatzeit jedoch nicht in Boxberg unterwegs, weshalb die Polizei nun weitere Zeugen sucht. An dem VW Golf war Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro entstanden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 0 93 41 / 810 entgegen.