Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim.Nach mehreren Sachbeschädigungen in Tauberbischofsheim sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannten Verursacher trieben sich offenbar zwischen Freitagabend, 10. August, und Samstagmittag, 11. August, in der Tiefgarage am Schlossplatz herum. Sie zerstachen die Reifen eines VW Passats und den Hinterreifen eines Motorrads. An dem Zweirad schlitzten sie auch noch das Sitzpolster auf und zerkratzten den Tank. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 850 Euro an beiden Fahrzeugen. Laut eines Zeugen war das Motorrad am Freitag, 10. August, sehr wahrscheinlich noch unversehrt.

Auch auf dem städtischen Parkplatz nahe eines Supermarkts in der Pestalozziallee machten sich Unbekannte an einem Fahrzeug zu schaffen. Zwischen Freitagabend, 10. August, bis Samstagmorgen, 11. August, stand der schwarze Daimler-Benz mit einem Anhänger auf dem Platz. Die Unbekannten zerkratzten die Pkw-Seite und schnitten die Plane des Anhängers auf. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich auf circa 4000 Euro schätzen. Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, entgegen.