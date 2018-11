Population von Schwarzwild reduzieren

Boxberg.Wie wichtig und notwendig großflächige Jagden sind, wurde bei der Streckenlegung an der Umpfertalhalle zum Abschluss der revierübergreifenden Fuchs- und Wildschweinjagd des Hegering I deutlich. Gejagt wurde in den links der Umpfer liegenden Revieren Gräffingen, Uiffingen, Wölchingen, Epplingen, Schweigern, Unter- und Oberschüpf, Lengenrieden und Kupprichhausen sowie im Staatswald Burgwald.

Insgesamt 78 Sauen, 15 Füchse und elf Stück Rehwild wurden erlegt und zur Streckenlegung auf frischem Tannengrün ausgelegt.

Die Jagdhornbläser eröffneten mit dem Hornsignal „Begrüßung“ diesen jagdlichen Brauch. Erfreut über das sehr gute Jagdergebnis, aber auch über die zahlreichen Jäger, Treiber, Gäste und Naturfreunde zeigte sich Hegeringleiter Michael Löffler.

Das Jagdergebnis zeige, so Löffler, dass es notwendig sei, solche revierübergreifende Jagden durchzuführen. Nur so sei es möglich, die überaus starke Population des Schwarzwildes und die dadurch verursachten Schäden in der Landwirtschaft einzudämmen.

Dank sagte er den Revierleitern sowie den Jägern und Treibern für ihren Einsatz. Erstmals habe man bei der Streckenlegung auch die mobile Waldschule des Kreisjagdvereins aus dem Projekt „Lernort Natur“ mit dabei.

Erfreulich sei, so Löffler, dass wieder zahlreiche Jungjäger mit dabei waren, nicht nur um Jagderfahrung zu sammeln, sondern auch die traditionsreiche jagdliche Brauchtums- und Kameradschaftspflege zu erleben.

Löffler gratulierte den erfolgreichen Schützen zum Jagderfolg, der mit dem Überreichen des Schützenbruchs durch den jeweiligen Revierinhaber und den stellvertretenden Hegeringleiter Roland Rechtenwald den Höhepunkt der Streckenlegung bildete. Der Schützenbruch ist ein grünes Tannenreis, das am Hut des Schützen von dessen Jagderfolg kündet.

Mit den Hörnersignale „Sau tot“ „Fuchs tot“ und „ Reh tot“ verbliesen die Jagdhornbläser nach jagdlicher Tradition die Strecke.

Damit fand die Streckenlegung der revierübergreifenden Wildschwein- und Fuchsjagd des Hegering I ihren Abschluss. prewe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018