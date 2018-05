Prächtige Stimmung zum Auftakt

Anzeige

Etwas angespannt war Throm auf alle Fälle bei seiner Premiere als Marktmeister. Von Karl Hofmann hat er das Amt übernommen und mit einigen Neuerungen versucht, die Besucher zum großen Volksfest ins Umpfertal zu locken.

Ganz traditionell wird aber im Rathaushof begonnen. Bürgermeister Christian Kremer freute sich über die zahlreichen Besucher, auch wenn es diesmal keinen strahlenden Sonnenschein gab. Doch dies trübte die Stimmung nicht, für die sich gleich drei Orchester zu einem großen Klangkörper vereinten. Gemeinsam sorgten der Musikverein Umpfertal sowie die Musikkapellen Unterschüpf und Kupprichhausen für den passenden Schwung. Den nahmen die Mitglieder der Volkstanzgruppe Uiffingen bei ihrer gelungenen Darbietung gleich mit auf. Kremer freute sich auf ein tolles Programm und ein schönes Fest, um für ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen. Er hatte die Markturkunde von 1599 dabei, die Boxberg das Recht auf diese Messe einräumt.

Unter den vielen Gästen im Rathausinnenhof war auch die Grünkernkönigin Annika Müller aus Schweigern.

Jedes Kind, das mit einem Maistecken kam, erhielt nicht nur eine Brezel, sondern durfte sich auch über eine Freikarte für den Vergnügungspark freuen. Und der wurde nach dem bunten Umzug aller Vereine und Gäste vom Rathaus zum Festgelände sofort in Beschlag genommen, Autoscooter und Kinderkarussell waren reichlich bevölkert. Ein besonderer Hingucker waren die Oldtimer der Schlepperfreunde Grünsfeld, die den Zug abrundeten. Auf der Wiese neben dem Festzelt wurden sie dicht umlagert.

Ein Anziehungsmagnet waren am Vorabend bereits „Twighligt Zone and the Humpa Horns“, die dem Publikum einheizten, ebenso wie die Umpfertäler Musikanten gestern Nachmittag sowie danach Schlagersängerin Liane.

