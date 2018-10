Premiere bei der „Kubaner Szene“

Kupprichhausen.Mit dem Theaterstück in drei Akten „Zum Erben muss erst einer sterben“ von Regisseur Jörg Appel startet die Theatergruppe „Kubaner Szene“ am kommenden Wochenende in ihre Theatersaison 2018.

Premierenvorstellung ist am 3. November um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen. Weitere Aufführungstermine sind am Sonntag, 4. November, um 18.30 Uhr, Samstag, 10. November, um 20 Uhr und Sonntag, 11. November, um 18.30 Uhr jeweils im Dorfgemeinschaftshaus. Karten für die Vorstellungen gibt es bei Familie Hehn, Telefon 07930/ 993052, sowie die Restkarten an der Abendkasse..

Das Theaterteam „Kubaner Szene“ mit Regisseur Jörg Appel hat für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Vor Theaterbeginn und in den Pausen sorgt der Musikverein Kupprichhausen für die Bewirtung. prewe

