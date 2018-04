Presseseminar für Sportvereine

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Sportjugend Mergentheim veranstaltet am Montag, 23. April, um 19 Uhr ein Presse-Seminar im Sportheim des SV Elpersheim. Teilnehmen können alle Presseverantwortlichen der Sportvereine, auch aus dem Bereich des Sportkreises Tauberbischofsheim, die mehr wissen möchten über: Wie schreibt man einen Artikel? Unter welchen Voraussetzungen wird er veröffentlicht? Was gibt es sonst noch Wissenswertes? Hierzu geben die beiden FN-Redakteure Michael Fürst und Klaus T. Mende wertvolle Tipps und Einblicke in ihre Arbeit. Anmeldungen sind beim Mergentheimer Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach, Telefon 0 79 32 /88 69, E-Mail unter info@sportjugend-mgh.de möglich.