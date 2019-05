Puppentheater; und Messerallye

Boxberg.Der Boxberger Maimarkt geht am Samstag, 1. Juni, in die nächste Runde. Das Festzelt öffnet um 12 Uhr. Ab 14.30 Uhr rücken dann die Kinder in den Vordergrund. Zunächst werden Puppen eine Geschichte erzählen, bei der die Mädchen und Buben sicherlich tatkräftig und lautstark gefordert sein werden. Der Eintritt ist frei. Und jedes Kind erhält im Anschluss an das Puppentheater von der Stadt noch eine Freikarte für ein Fahrgeschäft. Ein Kinderkarussell und Boxautos stehen bereit.

Um 15.30 Uhr startet dann die Messerallye – organisiert von den Viertklässlern und der Grundschul-Schülerfirma Event4you. Es werden Fragen rund um die Messe gestellt. Die jüngeren Teilnehmer erhalten Unterstützung von den Mitarbeitern der Schülerfirma und den Klassenlehrerinnen Tanja Hökel und Michaela Behringer. Wer alle Antworten herausfindet, bekommt ein kleines Präsent. Parallel zur Rallye kann auch gebastelt werden. An drei Stationen werden Steine bemalt, Tontöpfe gestaltet und mit Kresse bestückt sowie Lesezeichen gebastelt. „Wir beteiligen uns immer wieder gerne am Maimarkt. So können wir uns auch bei der Stadt für ihre tolle Unterstützung beim Feuerzauber bedanken, der im Januar kommenden Jahres wieder stattfinden wird“, sagt Schulsozialarbeiterin Britta Rieger.

Den Abschluss im Festzelt bildet am Samstag schließlich die Showband „Grumis“, die ab 20 Uhr für Hüttengaudi sorgen möchte.

Am Sonntag, 2. Juni, ist ab 11 Uhr Frühschoppen und Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Kupprichhausen, dem Rekordversuch an Grünkernrisotto und anschließendem Festbetrieb. Um 18 Uhr sorgt Schlagersängerin Melanie Müller mit Malle-Hits für Stimmung im zelt, ab 19 Uhr ist Malle-Party mit DJ Emil.

