Raimund Bradler nun Ehrenmitglied

Anzeige

Oberschüpf.Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Tischtennisvereins Oberschüpf im Oberschüpfer Schloss standen Neuwahlen und Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manfred Pers und dem Totengedenken erfolgte der bericht des Vorsitzenden. Man stehe im 45. Vereinsjahr seit der Gründung, sei froh und dankbar, über eine gut funktionierende Arbeit innerhalb des Vereins, den ehrenamtlich Tätigen den guten sportlichen Gegebenheiten im Oberschüpfer Schloss und des schönen Vereinsheims. Eigentlich eine runde Sache, aber oftmals geprägt durch Spielermangel bedingt durch berufliche Verhinderungen, des knappen Spielerkaders. Daher sei es Ziel, hier Abhilfe zu schaffen, vor allem durch Aktivierung des Nachwuchspotentials. Gerald Weiland und Lothar Stäbe samt dessen Tochter Natascha Heck seien hier schon unermüdlich im Einsatz. Über die Erfolge in der Jugendmannschaft konnten sportliche Akzente gesetzt werden. Sein Dank galt den Vorstandsmitgliedern, den Aktiven und den Ehrenamtlichen, die dem Verein die nötige Stabilität geben. Hervorzuheben war die Ausrichtung der Tauberpokalendspiele von acht Mannschaften im Oberschüpfer Schloss, die über zwei Tage am Wochenende ausgerichtet wurde, dabei der TTC Oberschüpf Meister in der Kreisklasse A wurde. Auch war die Veranstaltung mit dem legendären „Wilden Paul“ ein voller Erfolg.

Der derzeitige, langjährige zweite Vorsitzende Raimund Bradler kandidierte bei den Neuwahlen nicht mehr. Mit Uwe Borkenhagen wurde ein adäquater Nachfolger gefunden.