Rainer Preis folgt auf Ulrich Weiland

Oberschüpf.Zur konstituierenden Sitzung trafen sich die mitglieder des Ortschaftsrats im Oberschüpfer Schloss. Im Beisein von Bürgermeister Christian Kremer hielt Ortsvorsteher Ulrich Weiland einen Rückblick über die vergangenen fünf Jahre , da er nach einer Amtszeit von 15 Jahren als Ortsvorsteher sein Amt zur Verfügung stellte.

Rückblick

Weiland sprach von 40 Ortschaftsratssitzungen, vom Wiederaufbau des Schlosses, vom Neuanstrich des Kinderhauses, den Neubauten an der Herrenmühle, aber auch im Ortskern sowie der Sanierung von Baumbeständen. Auch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der Wasserversorgung. Auf dem Friedhof wurde ein Urnengrabfeld angelegt, einige Wege erneuert und die Nutzung der Urnengrabreihe angesprochen. Für die Hundehalter wurden entsprechende Behälter aufgestellt. Auch wurde im Bereich Euberg ein Windkraftrad gebaut, nach der Planung eines neuen dortigen Windparks.

Der Hochwasserschutz nimmt weitere Formen an, indem oberhalb der Oberschüpfer Mühle aus Ausgleichsgeldern an einen weiteren Dammbau für den Hochwasserschutz für Ober- und Unterschüpf gedacht wird.

Der Breitbandausbau sei soweit erledigt und der Feldwegbau gehe voran, vor allem sei der Langengartenweg Richtung Schlossberg mit einem Budget von 100 000 Euro saniert worden.

Ulrich Weiland sagte allen Mitstreitern aus dem Ortschaftsrat danke für die Mithilfe an vielen Veranstaltungen. Besonders aber dankte er der Stadt Boxberg und Bürgermeister Christian Kremer für die vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der letzten 15 Jahre .

Bürgermeister Christian Kremer ging gleichfalls auf die umgesetzten Maßnahmen gerade für Oberschüpf ein und würdigte den scheidenden Ortsvorsteher Ulrich Weiland und dankte für sein jahrelanges Engagement für seinen Heimatort. Im Namen des Ortschaftsrates würdigte Rainer Preis die gute Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher Weiland. Vor allem der gegenseitige Respekt habe stets eine entscheidende Rolle in der konstruktiven Zusammenarbeit gespielt. Auch seiner Sonja Weiland zollte Rainer Preis gebührende Worte des Dankes.

Ebenfalls zollte Stadtrat Roland Weckesser dem scheidenden Ortsvorsteher, der in der Wahl 2004 als Stimmenkönig hervorgegangen war und seine ihm übertragenen Aufgaben mit großer Kompetenz erfüllt habe, seine Anereknnung.. So erinnerte er an den Kauf des Volksbankgebäudes, an das Baugebiet Herrenmühle, an das Kirchenfest 2007 und an den verheerenden Schlossbrand im Jahre 2009. Dank ging auch an Holger Fischer als bisherigen stellvertretenden Ortsvorsteher. Als Erinnerung an den Schlossbrand im Jahre 2009 wurde vom Ortschaftsrat eine Gedenktafel erstellt.

Ehrungen

Bürgermeister Kremer ehrte für zehnjährige Mitarbeit auf kommunaler Ebene Rainer Preis, Holger Fischer und Inge Laboranovits.

Bei den nun folgenden Wahlen wurde Rainer Preis zum neuen Ortsvorsteher gewählt und Felix Behr zu dessen Stellvertreter. Den Neu- und Wiedergewählten wünschte Kremer eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen. wahe

