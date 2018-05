Reiche Fülle der barocken Klangpracht

Anzeige

Unterschüpf.Mit einer Symbiose aus Klang und Raum „plays Bach“ an der Adam-Ehrlich-Barockorgel in der lichtdurchfluteten Kulturkirche Unterschüpf inspirierte und faszinierte die Musikkünstlerin Antonina Krymova die Zuhörer am Wochenende.

Die hochbegabten Musikerin aus Witschegodski einem kleinen Ort in der Archangelsk Region, die im St. Petersburger Konservatorium zunächst Orgel studierte und danach wechselte an die staatliche Hochschule für Musik Stuttgart, zog die Orgelmusikfans in ihren Bann. Der schöne Sommerabend wurde zu einem besonderen Ereignis.

Mit einer reichen Fülle eines Orgelrepertoires aus der Vielfalt der Werken von Johann Sebastian Bach beflügelte die leidenschaftliche Musikerin ihre Zuhörer.