Reiner Rosskopf singt Lieder von Reinhard Mey

Pülfringen.Hautnah in Raldys Wirtshaus in Pülfringen: Reiner singt Reinhard Mey heißt es am Samstag, 16. Februar, ab 20.15 Uhr. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Künstler ist Jahrgang 1966, im südhessischen Münster geboren, aufgewachsen und immer noch dort zu Hause. Trotzdem hat er die Lieder von Reinhard Mey nie ganz aus den Augen verloren, anfangs mit der Gitarre am Lagerfeuer, dann kamen Liederabende am offenen Kamin, Konzerte im Gewölbekeller und auch in Gaststätten. Bild: Reiner Rosskopf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019