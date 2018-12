Richtigen Umgang mit Seilwinden erlernen

Main-Tauber-Kreis.Am forstlichen Bildungszentrum Königsbronn wird am 30. Januar sowie am 9. September 2019 jeweils die Fortbildung zum Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Seilwinden-Prüfung“ angeboten. Am 31. Januar sowie am 10. September steht eintägig der Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Forstkran-Prüfung“ auf dem Programm. Am 30. Juli wird die Fortbildung „Grundlagen der Seilwindenbedienung“ angeboten. Von 4. bis 6. September wird dreitägig der Holzernte-Grundlehrgang Modul B, durchgeführt. Infos/Anmeldung beim Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn, Telefon 07328/960313, oder per E-Mail an fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de.

Am forstlichen Hauptstützpunkt Calmbach wird am 19. März und 15. Oktober ein Lehrgang mit dem Thema „Sichere Arbeitstechnik bei der schlepperunterstützenden Holzernte“ angeboten. Anmeldung/Auskunft: Telefon 07081/95490 oder E-Mail hsp-calmbach@kreis-calw.de.

Und am forstlichen Hauptstützpunkt St. Peter werden die beiden Kurse „Betriebswirtschaftliche Grundlagen im Privatwald“ am 15. Mai und „Der Privatwald als Energieholzlieferant“ am 16. Mai abgehalten. Anmeldung/Auskunft: Telefon 0761/2187-775188, E-Mail an hsp-forst.stpeter@lkbh.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018