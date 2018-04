Rita Hemmrich ist nun Ehrenmitglied

Anzeige

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken folgten die Rechenschaftsberichte des Vorstands sowie der Abteilungsleiter. Michael Berthold vermeldete nicht ohne Stolz, dass der SV Königheim zum siebten Mal in Folge das Kleeblatt-Abzeichen in Gold erhalten habe. Weiter informierte er die Sportlerfamilie, dass der Verein von der Brandel-Bau-Stiftung eine Zuwendung erhalten habe. Sie soll genutzt werden, um zwei Tore zu kaufen, damit die Jugendlichen auf dem Sportgelände kicken können.

Auch teilte er mit, dass der SV und die Kirchbergschule im nächsten Schuljahr auf die Dienste eines FSJ-lers, Lukas Kraft aus Großrinderfeld, zurückgreifen können. Bei seinem Rückblick auf die sportliche Bilanz bei den Fußballern wies er daraufhin, dass es ab der kommenden Saison zwei neue Trainer geben wird. Ein wenig kritisch sei noch die Situation der ersten Mannschaft des FV Brehmbachtal, die noch einige Punkte braucht, um den Klassenerhalt zu sichern.

Abschließend dankte Michael Berthold, wie auch die anderen Vorstandskollegen, allen, die ihnen bei der Erledigung der Aufgaben geholfen haben. Gleichzeitig forderte er alle auf, den Verein zu unterstützen: „Wir sind immer auf der Suche nach Mitstreitern.“

Der Koordinator für Jugendfußball, Udo Müller, gab einen Überblick über die Mannschaften im Juniorenbereich. Dabei stellte er fest, dass bei den jüngeren Jahrgängen bis zu den C-Junioren ausreichend Spieler vorhanden seien, es ab den B-Junioren aber „sehr dünn“ werde. Hier sei ein Spielbetrieb nur noch durch die Bildung von Spielgemeinschaften aus mehreren Vereinen möglich.

Bernhard Uihlein ließ die Veranstaltungen Revue passieren. Größte Aufgabe sei einmal mehr das Weinblütenfest gewesen. Auch er sprach an, dass es gern ein paar Helfer mehr sein dürften, die die Vorstandsmitglieder unterstützen.

„Die Turnabteilung betreut derzeit in 16 Gruppen mit 19 Übungsleitern und Helfern über 230 aktiven Mitglieder“, gab Abteilungsleiter Karl-Heinz Riehle einen Überblick. Die Turnschau, die erstmals an einem Samstag stattgefunden hatte, sei sicherlich wieder das Highlight gewesen. Sportlich hob er die Meisterschaft in der Gauliga im Bubenturnen der Jahrgangsstufe 2008 hervor. Die neue Gruppe von Leoni Haag werde regelmäßig von 15 bis 20 jungen Aktiven wahrgenommen. Hier stünden Spaß an Tanz, Bewegung und Fitness im Fokus.

In der Aikidoabteilung wurden im vergangenen Jahr 90 Trainingsabende durchgeführt, führte Peter Faulhaber in Vertretung von Abteilungsleiter Helmut Theobald aus. Die Abteilung besteht derzeit aus zwölf Kindern und Jugendlichen sowie 15 Erwachsenen.Theobald legte vor Shihan Nakajima die Prüfung zum 3. Dan Aikido mit Erfolg ab. Viel Lob von den Teilnehmern habe die Abteilung für ihren zweitägigen Lehrgang anlässlich des 20-jährigen Bestehens erhalten. Shihan Nakajima, 9. Dan aus Oberkessach (Meister Nakajima wird von der Aikido-Zentrale in Japan als Europarepräsentant des Aikido angesehen),hatte ihn geleitet.

Jugendabteilungsleiter Max Uihlein berichtete ebenfalls von einem umfangreichen Pensum. Höhepunkt sei dabei das Kinder- und Jugendwochenende gewesen.

Kassierer Thomas Berthold lieferte einen detaillierten und klaren Bericht über Einnahmen und Ausgaben. Etwas nachdenklich stimme der zurückgehende Umsatz im Sportheim.

Kassenprüferin Doris Uihlein bescheinigte eine tadellose Kassenführung und beantragte die Entlastung von Kassierer und dem gesamten Vorstand. Die Mitglieder stimmten einmütig zu. sv

