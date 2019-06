Roller rutschte unter Auto

Boxberg.Ein Rollerfahrer wurde bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 42-jährige Frau mit ihrem Pkw aus Richtung Kurpfalzstraße auf die B 292 in Richtung Schweigern einbiegen. Sie musste zunächst verkehrsbedingt anhalten, da sich von links ein Fahrzeug näherte. Das bog in die Kurpfalzstraße ein und die Pkw-Lenkerin fuhr weiter. Dabei übersah sie einen, von links hinter dem einbiegenden Fahrzeug fahrenden 57-jährigen Rollerfahrer. Der versuchte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte dabei jedoch.

Der Roller rutsche in den Wagen der 42-Jährigen. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die B 292 im Bereich der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019