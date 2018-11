Großrinderfeld.Die Jahresrechnung 2017 fiel wesentlich besser aus als kalkuliert. Besonders erfreulich ist, dass die allgemeinen Rücklagen aufgefüllt werden konnten. Der Gemeinderat hatte so auch keine Probleme, das erfreuliche Ergebnis in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus in Großrinderfeld billigend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt stieg gegenüber dem Planansatz um 477 130 Euro auf 1,166 Millionen Euro. Dies führte auch dazu, dass die Nettoinvestitionsrate letztlich 749 293 Euro betrug.

Da 2017 die Zinsen auf einem niedrigen Niveau waren, entschied man sich, mit den Mehreinnahmen die allgemeinen Rücklagen aufzufüllen statt auf eine Kreditaufnahme zu verzichten. So stieg die Summe im Sparstrumpf der Kommune von 252 000 Euro Ende 2015 auf rund 1,511 Millionen Ende 2017. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018