Rund 14 900 Euro ausgeschüttet

Rund 14 900 Euro schüttete die Volksbank Main-Tauber im Rahmen der Aktion „Wir-für-hier“- Projekte innerhalb der Gemeinden der Stadt Boxberg aus.

Boxberg. Insgesamt 29 Vereine und gemeinnützige Institutionen haben sich an dem Wettbewerb „Wir für hier“ beteiligt, ausgeschrieben von der Volksbank Main-Tauber, deren Vertreter Regionalmarktleiter Achim Hoos in der Mediothek ebenso bei der Scheckübergabe dabei war wie Bürgermeister Christian Kremer. Und alle haben ihre Vertreter geschickt, diesen von Achim Hoos die jeweiligen Schecks mit einer Gesamtsumme von 14 963 Euro gebührend überreicht wurden.

„Als Genossenschaftsbank mit einer über 150-jährigen Tradition, sind wir unserer sozialen Verantwortung bewusst“, so Achim Hoos. Man wolle daher mit diesem Projekt die ehrenamtliche Vereinstätigkeit fördern. Das genossenschaftliche Modell habe auch in Zeiten der Digitalisierung der Nullzinsphase und wirtschaftlicher Verwerfungen nichts von seiner Strahlkraft verloren. Im Gegenteil, es erlebe gerade eine Renaissance.

Das Spendenportal „Wir für hier“ wurde 2016 aus der Taufe gehoben. Stolze 344 000 Euro an Geldern sind bis jetzt an Vereine und gemeinnützige Institutionen der Region ausgeschüttet worden.

Mehr als 800 Projekte von über 750 Teilnehmenden wurden seither auf dem Portal der Öffentlichkeit vorgestellt und mit Spenden bedacht. „Wir für hier“ zeigt somit deutlich, wie wichtig es ist, das Engagement der Ehrenamtlichen zu fördern.

Ähnliche Worte kamen von Bürgermeister Christian Kremer, der das Ehrenamt, auch gerade im ländlichen Raum, für unverzichtbar hält, denn die Gesellschaft wäre um vieles ärmer, gäbe es diese selbstlosen Aktiven nicht. Sei es in der Betreuung der Kinder in Kindergärten und Schulen oder bei den Jugendlichen im Nachwuchs von Vereinen – all dies mache das Leben lebenswerter.

Im Namen aller Vereine sprach die Vorsitzende des Musikvereins Kupprichhausen, Karin Körner, ihren Dank aus für die großzügigen Spenden. Dabei erwähnte sie als Beispiel die Anschaffung der neuer Vereinstracht, was riesige Summen verschlinge, daher freue man sich über diese wohlwollende Spende in Höhe von 617 Euro für ihren Verein doch sehr.

Bunt gemischt waren die einzelnen Beteiligungen. So waren es überwiegend Sportvereine und Musikvereine, Kindergärten, Kirchengemeinde, aber auch der Verschönerungsverein Oberschüpf durften sich über 1000 Euro freuen. Auch der Förderverein Realschule bekam 800 Euro für die Anschaffung neuer Kulissen und Kostüme für ihre Musicals. Vielseitig waren die eingereichten Wünsche der Verantwortlichen. So wollen die Schweigerner Angler etwa einen Räucherofen kaufen oder „Boxberg verbindet“ möchte Fahrerjacken anschaffen. wahe

