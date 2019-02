Rund um die Hütte stehen viele Arbeiten an

Oberschüpf.Der von neuen Vorstandsmitgliedern reaktivierte Dorf- und Heimatverschönerungsverein Oberschüpf hat sich neu formiert und steht mit inzwischen 68 Mitgliedern voll im Aufwärtstrend. Man freue sich auf jedes weitere Mitglied, hieß es bei der Jahreshauptversammlung im Oberschüpfer Schloss.

Es wurde gut gewirtschaftet. Auch bewegt sich so einiges bei Festen und Feiern auf der ehemaligen alten „Burg der Ritter von Rosenberg“, dem heutig genannten Schlossberg in Oberschüpf.

Präsentation zu Burgareal

Die hoch über Oberschüpf gelegene Burg war schon in früheren Jahren Dreh- und Angelpunkt der Ortseinwohner und der auswärtigen Gäste. Aufgrund des Umbaus des am Schloss angrenzenden Schlossgartens im Dorf wurde es dort oben ruhiger, da es an Nachwuchs fehlte. Das hat sich dank einer Handvoll junger Oberschüpfer Patrioten geändert und nun wurde das kostbare Erbe zu neuem Leben erweckt. Dies wurde vom Vorsitzenden Sven Leitl und dessen Stellvertreter Felix Behr in einer Präsentation bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

Der Vorsitzende hoffte, das sich noch mehr Ortseinwohner die Arbeit und das Interesse dieser jungen Generation im Laufe der Zeit teilen könnten. Es gebe viel zu tun. Man möchte das Dach der Hütte erneuern sowie eine neue Toilette bauen. Dazu würden viele fleißige Hände gebraucht.

Die Finanzen sind bei Kassenwart Axel Größlein in guten Händen. Dies bestätigte Waltraud Henninger, die zusammen mit Günter Preis die Kasse geprüft hat und den Vorstand entlasten konnte.

Zahlreiche Arbeitseinsätze

„Wir für hier“ heißt die Aktion der Volksbank Main-Tauber, an der der Verein teilnimmt. 1000 Euro gab es aus der Aktion für den Dorf- und Heimatverschönerungsverein. Es kamen aber auch Gelder vom Windkraft Sozialfond dazu, sodass man nun zusammen mit dem Erlös der Grillfestlichkeiten, der Hüttenmiete und der Aufstellung von Metallcontainern an die Renovierung des Daches gehen kann, so auch Schriftführer Maximilian Behr. Er berichtete noch von verschieden Arbeitseinsätzen und Mäharbeiten. Hier ging ein besonderer Dank an Karl-Ludwig Oehm, der sich mit seinen entsprechenden Maschinen beispielhaft an den Instandsetzungsarbeiten auf dem „Schlossberg“ beteiligt.

Demnächst wird wie im vergangenen Jahr ein Metallcontainer auf dem Wirtschaftsgelände von David Frank am Ortseingang aufgestellt. Auch will man wieder einen Obstbaumschnittkurs im Ort durchführen. In einem „Facebook“ Portal wird auf die Arbeit des Dorf- und Heimatverschönerungsvereins hingewiesen, so der Schriftführer.

Ortsvorsteher Ulrich Weiland, der die Grüße der Stadt- und Ortsverwaltung überbrachte, bedankte sich für den guten Zusammenhalt, sowie der guten Vereinsführung bei dem jungen Team. Die Veranstaltungstermine für das Jahr 2019 wurden letztlich vom Vorsitzenden Sven Leitl noch bekanntgegeben. wahe

