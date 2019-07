Sachliche Diskussionskultur

Grünsfeld.Franz Ködel, seit 1984 im Gemeinderat und damit Dienstältester, gab seinen Kollegen am Dienstag eine Anmerkung für die gemeinsame Arbeit mit auf den Weg. Für ihn sei die Wahl mit drei Gruppierungen ein demokratischer Höhepunkt gewesen.

Was ihm aber aufstieß, war die „Wahlwerbung“ in Sozialen Netzwerken. Da sei zu lesen gewesen, dass der Schreiber erschüttert gewesen sei, wie schnell und leichtfertig der Gemeinderat über wichtige Punkte entscheide. Ködel betonte, dass es in diesem Fall eine Diskussion vor Ort gegeben habe. Es sei ein konsensfähiger Kompromiss gefunden worden.

Der alte Gemeinderat habe sich viel Mühe gemacht, gute und einvernehmliche Beschlüsse zu fällen. „Ich hoffe, dass nach so viel Pulverdampf alle Gemeinderäte ab heute zu einer konstruktiven Zusammenarbeit finden. Ich erwarte eine sachliche und fundierte Diskussionskultur.“ dib

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019