Samuel Rösch in Schwabhausen

Schwabhausen.Samuel Rösch, Gewinner von „The Voice of Germany 2018“, gibt mit seiner Band „PaperClip“ am 5. Juli um 20 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Schwabhausen.

„PaperClip“ ist seit 2012 mit deutschem Pop und einer starken Message unterwegs. Nach der ersten EP „An Dich“ 2015 folgte im Herbst 2017 die zweite EP „Lebensfarben“. „Lebensfarben“ sind für Samuel Rösch, Songwriter und Frontmann der Band, einfach die Gaben, die jeder Mensch besitzt. Er möchte die Leute dazu aufrufen, diese Gaben zu nutzen.

Die Texte sind religiös. Die Band pflegt einen offenen Umgang mit ihrem Glauben, das bringt dem Gewinner von „The Voice“ fast ehrfürchtige Beachtung im Showbusiness ein. Karten zu diesem Konzert gibt es bei der Tankstelle Knörzer in Schwabhausen sowie bei der Bäckerei Czasch in Schillingstadt. Weitere Optionen sind unter evangelischekirchengemeindenssw@gmx.de zu erfragen. Einlass zum Konzert mit freier Platzwahl ist am 5. Juli um 19 Uhr.

