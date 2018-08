Unterschüpf.Das Festprogramm der „Schüpfer Weintage“ sieht wie folgt aus:

Samstag, 25. August: 18 Uhr 8. Umpfertallauf am Marktplatz in Unterschüpf; 19 Uhr Wein-Spezialitäten an der Genießer-Hütte; 20.30 Uhr Siegerehrung Umpfertallauf; 21 Uhr Dirndl- und Lederhosenparty mit dem „Aalbachtal-Express, Eintritt ist frei.

Sonntag, 26. August: 10 Uhr Kinder-Flohmarkt; 10.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche; 11.30 Uhr Umzug zum 75-Jahr-Jubiläum der „Freiwilligen Feuerwehr Unterschüpf“ sowie „200 Jahre Brandschutz“; 12 Uhr Festbetrieb im Zelt mit Unterhaltung durch die „Musikkapelle Bretzingen und dem „Musikverein Oberwittstadt“; 13 Uhr Begrüßung der teilnehmenden Gastwehren; 15-17 Uhr Fahrzeugschau der Feuerwehren und Hilfswerke rund um den Marktplatz; 18 Uhr Mährisch-böhmischer Abend im Festzelt mit der „Winzerkapelle Beckstein“.

Montag, 27. August: 14 Uhr Festbetrieb für Jung und Alt, mit Aktivprogramm für Kinder, gestaltet von der Freizeitabteilung des TSV 02 Unterschüpf und vom städtischen Kindergarten „Wirbelwind“; 18.30 Uhr Aufstellen zum Büttenlauf bei der Küferei Storch mit kleinem Umtrunk; 19 Uhr Büttenlauf in der Mühlbergstraße; 19.30 Uhr Festausklang mit dem „Musikverein Unterschüpf“, Siegerehrung des Büttenlaufs; zum Auftrakt treten die Schlossgeister auf.

