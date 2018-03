Schweigern will um 100 Bürger wachsen

Anzeige

Schweigern.Rund 90 Schweigerner Bürger kamen zur öffentlichen Ortschaftsratssitzung in den Bürgersaal des Rathauses. Zu Beginn stellte Ortsvorsteher Ferdinand Eck das geplante Lärmschutzkonzept der Deutschen Bahn an Schienenwegen im Bereich Schweigern vor.

Die Bahngleise führen inzwischen fast mitten durch die Gemeinde und die geplanten Lärmschutzwände der DB wären hauptsächlich nur auf der Altortseite vorgesehen. Da sich viele zwischenzeitlich an die Gegebenheiten gewöhnt haben, wurde von der großen Mehrheit der Anwesenden die Errichtung von Lärmschutzwänden abgelehnt.

Weitere Themen waren die Wohnbauentwicklung, die Gewerbeentwicklung und die Bevölkerungsentwicklung. Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Dafür wurde vieles Schritt für Schritt abgearbeitet, wie man in den letzten Jahren feststellen konnte. „Allerdings gibt es immer noch viel zu tun“, so Ferdinand Eck.