Sehen, wo die Kollegen der Schuh drückt

Main-Tauber-Kreis.Vier Mal im Jahr begibt sich das Führungsduo der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mitten hinein in das regionale Handwerk. Beim Betriebsbesuchstag möchten Präsident Ulrich Bopp und Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr im Gespräch mit den Handwerkern Einblicke in deren Alltag gewinnen und erfahren, „wo die Kollegen der Schuh drückt und wie die Kammer sie unterstützen kann“. Am Dienstag kamen Bopp und Schnörr in den Main-Tauber-Kreis. Begleitet wurden sie vom Leiter der Abteilung Unternehmensberatung der Kammer, Marc Zendler.

Erste Station war der Autolackierbetrieb r. & p. Lackierung im Boxberger Gewerbegebiet beim Seehof. Der 1995 von Rudolf Hertlein und Hans-Peter Schneider gegründete Betrieb beschäftigt sechs Gesellen und einen Auszubildenden. Lag der Schwerpunkt des Unternehmens in der Anfangsphase im Bereich der traditionellen Unfallinstandsetzung und der Lackierung von Autos, wurde das Angebot stark erweitert.

Im Gespräch traf man schnell auf die derzeitigen allgemeinen Probleme der Handwerker. Die überbordende Bürokratie und der zunehmende Mangel an Facharbeitern bereitet die größten Sorgen, denn dadurch leite das tägliche Geschäft. Keine Klage führte Hans-Peter Schneider über die derzeitige Auftragslage.

Weiteres wichtiges Thema

Ein weiteres wichtiges Thema, das bei vielen Handwerken unter den Nägeln brennt, ist die bevorstehende Regelung der Betriebsnachfolge. Viele selbständige Unternehmer suchen einen Nachfolger. Gleichzeitig gibt es viele engagierte Unternehmer und Existenzgründer, die eine bestehende Firma gerne übernehmen wollen. Mit der Unternehmensnachfolgebörse „nexxt-Chance“ bietet die Kammer für beide Gruppen die optimale Lösung.

Von großer Bedeutung

Der erfolgreiche Generationenwechsel ist nicht nur für das betreffende Unternehmen, sondern auch volkswirtschaftlich von herausragender Bedeutung, wie Präsident Bopp betonte. Langjährige, bewährte Strukturen werden erhalten, Erfahrungen und Know-how an die nächste Unternehmergeneration weitergegeben. Jedes Jahr ist in Deutschland der Fortbestand von zahleichen Unternehmen und rund 400 000 Arbeitsplätzen von anstehenden Unternehmensübergaben betroffen. Bopp appellierte erneut an die Schulabgänger, aber auch an deren Eltern, sich nicht nur für ein Studium, sondern auch für eine handwerkliche Ausbildung zu interessieren und warnte vor einer Über-Akademisierung.

Die weiteren Stationen des Besuchstages im Kreis waren das Augenoptikerfachgeschäft Stolz & Schnäbele in Bad Mergentheim und die Firma Bittermann & Weiss Holzhaus in Großrinderfeld, in der die Gewerke Zimmerer, Maurer und Betonbauer, Stuckateur, Maler und Lackierer, Tischler angesprochen wurden. pal

