Seltene Tiere genau beobachtet

Boxberg.Die Naturschutzjugend der Boxberger Nabu-Gruppe geht bei der Naturbeobachtung ins Detail. Der Umgang mit technischen Geräten ermöglichte Einblicke in die Welt von Einzellern und scheuen Vögeln.

Ganz genau schauten die Kinder der Naju (Naturschutzjugend) dieses Mal hin. Noch genauer als sonst? Mit Hilfe von Mikroskopen blickten sie in die Welt von Einzellern und Bakterien. Aber auch das eigene Kopfhaar oder ein Tropfen Blut wurde auf dem Objektträger betrachtet.

Die Idee zu diesem Thema hatte Vorstandsmitglied Dr. Joachim Hübner. Er wurde dabei von Mathias Rüttling und Finn Hökel bei der Durchführung unterstützt. Neben dem Sammeln von geeigneten Objekten, wurde den Kindern auch der Umgang mit dem Mikroskop erklärt.

Nach einem gemeinsamen Esssen in der Nabu-Scheune stand ein weiteres Thema an. Wie beobachtet man in der Natur scheue Vögel? Wie schafft man es, diese zu beobachten, ohne dass sie wegfliegen?

Jorit Gellhaar und Michael Hökel nahmen die Kinder mit in eine nahegelegene Streuobstwiese, um den praktischen Umgang mit einem technischen Hilfsmittel im Gelände zu üben. Dabei bekamen die Kinder neben dem Star auch seltenere Arten wie Gartenrotschwanz und Neuntöter vor die Linse. Ein Spektiv ist jedoch auch nützlich, wenn man das Verkehrsschild auf der anderen Seite des Tales entziffern möchte, lernten die jungen Naturschützer.

Bei bestem Frühsommerwetter wurden auch seltene Insekten wie zum Beispiel die Libellen-Schmetterlingshaft beim Balzflug beobachtet. Viele Orchideen wurden ebenfalls entdeckt und bestimmt. Nach anschließendem Spiel und Spaß endete ein sehr informativer und interessanter Tag bei der Naturschutzjugend in Boxberg. nabu

