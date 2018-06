Sepp-Biehler-Werk schmückt die Fassade

Anzeige

Neben dem Schweizer Adolf Dietrich und dem Österreicher Rudolf Wacker zählte Biehler zu den Hauptvertretern der Malerei der „Neuen Sachlichkeit“ am Bodensee.

Biehler war Gründungsmitglied der „Konstanzer Malergruppe 1938“. In Konstanz und Umgebung versah er zahlreiche Gebäude mit dekorativen Wandmalereien und schuf für verschiedene Kirchen Kreuzwegzyklen. Zwischen 1956 und 1969 lebte Sepp Biehler in Hamburg und Boxberg.

In seiner Malerei orientierte sich der Künstler in zunehmendem Maß an der figurativen Abstraktion, ohne dabei den im Frühwerk entwickelten Themenkanon – Figurenbilder, religiöse Motive und Landschaften – aufzugeben.

Stadtbilder geprägt

Mit seinen Mosaiken, Sgraffiti und Steinschnitten, die die Fassaden zahlreicher Häuser schmücken, prägte er auch manches Stadtbild im Main-Tauber-Kreis. Daneben erhielt ein Dutzend Kirchen durch seine Glasfenster und Wandmalereien eine maßgebliche künstlerische Gestaltung. 1969 übersiedelte Biehler nach Bernau im Schwarzwald, wo er 1973 starb. pal

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.06.2018