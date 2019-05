Serenade im Schlosshof findet am Samstag, 25. Mai, statt

Gissigheim/Pülfringen.Eine gemeinsame Serenade im schönen Ambiente des Schlosshofes in Gissigheim veranstaltet der Musikverein Gissigheim am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr. An diesem Abend kann man dem nachkommen, was ursprünglich im Italienischen unter „sereno“ verstanden wird: Freiluftmusik unter heiterem Himmel, bei der man die laue Luft auf der Haut spüren kann und sich in einer wunderbaren Kulisse an unterhaltsamer Musik erfreut. Den ersten Teil wird der Musikverein Pülfringen unter der Leitung von Marcus Greim bestreiten. Den zweiten Teil des Abends gestaltet der Musikverein Gissigheim unter der Leitung von Julius Geiger. Bild: Musikverein Gisisgheim

