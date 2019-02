Sicher auf dem Krad unterwegs

Main-Tauber-Kreis.Der Frühling steht vor der Tür und viele Motorradfahrer wollen sich schon auf die kommende Zweiradsaison vorbereiten. Zu Vorbereitung sollte auf jeden Fall auch ein Sicherheitstraining der Verkehrswacht gehören.

Gerade für Motorradfahrer ist es wichtig zu wissen, wie der Fahrer reagieren muss und kann um Gefährdungen im Straßenverkehr zu vermeiden.

Zweiradfahrer haben keine Knautschzonen. Umso wichtiger ist es, durch Übungen auf kritische Situationen vorzubereiten. Gerade nach der Winterpause empfiehlt es sich durch ein Sicherheitstraining wieder fit zu machen für die folgende Saison.

Die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis bietet zertifizierte Sicherheitstrainings nach den Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrates an. Erster Termin ist der 30. März.

Weitere Termine sind am 6, 13., und 27. April jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. Die Kurse für Motorräder finden auf dem ehemaligen Exerzierplatz in der ehemaligen Kaserne in Külsheim statt. Treffpunkt ist jeweils um 8.50 Uhr der Schulungsraum in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 9.

Anmeldungen können ab sofort beim Geschäftsführer der Verkehrswacht über E-Mail info@verkehrswacht-main-tauber-kreis.de oder Telefon 0171/5456179 erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019