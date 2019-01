Slowenien im Fokus

Boxberg.Wieder einmal proppenvoll war der Saal im evangelischen Gemeindezentrum in Boxberg trotz des abendlichen Schneetreibens, als Heike Kuhn und Gardis Jakobus-Schoof, Regionalbeauftragte der Evangelischen Erwachsenenbildung den Kulturabend zum Weltgebetstag 2019 eröffneten. Dieses Jahr im Fokus: Eines der kleinsten , aber auch jüngsten Länder Europas: Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Slowenien.

Und wie in den letzten Jahren immer bei dieser Veranstaltung gelang es den Verantwortlichen, eine völlig authentische Person für diesen Abend an Land zu ziehen, in diesem Falle Vera Lammut, die eigens für dieses Ereignis aus Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens angereist war, um als gebürtige Slowenin über ihre Heimat zu berichten. Sie ist Übersetzerin für Deutsch und Englisch .

Zunächst einmal wurden die vielen Interessenten vom Boxberger Projektchor unter der Leitung von Christiane Weber und mit Sarah Oechsner an der Querflöte mit dem schwunvollen Willkommenslied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ begrüßt.

Die quirlige 72-jährige Vera Lammut stellte dann Slowenien und seine Besonderheiten ausführlich vor. Den Weltgebetstag gebe es in Slowenien erst seit 2000 und bedeute für viele Einwohner richtiges Neuland. Mit rührenden Worten erzählte die Referentin, wie sei zum Weltgebetstagskomitee ihres Landes gestoßen ist. Schließlich zeigte sie, was sie in ihrem schweren Koffer nach Deutschland transportiert hatte: Neben einem Feststagskuchen, hatte sie zum Beispiel in ihrer Heimat produziertes Salz dabei sowie ein kunstvoll bemaltes Bienenstockbrettchen.

Nicht ganz leicht war es für die Volkstanzgruppe aus Uiffingen einen adäquaten Beitrag zu finden, zumal man kaum Musik aus diesem Land kannte. Deshalb entschied man sich für das „Trompetenecho“, der heimlichen Nationalhymne der Slowenen und legte trotz der sehr beengten Platzverhältnisse einen tollen Tanz aufs Parkett. Bei der nächsten Runde entlieh man die Melodie aus der steirischen Nachbarschaft, und bei den etwas langsameren Bewegungen konnte man jetzt sogar mit fünf Paaren tanzen.

Zur slowenischen Küche meinte vera Lammut, dass diese genau so vielfältig sei wie die Landschaft. Einige Köstlichkeiten hatten die Boxberger Frauen zum Testen vorbereitet. Die Besucher ließen sich die slowenischen Appetithappen munden.

In der abschließenden Diskussion bestätigte ein Slowene aus Bad Mergentheim die im Vortrag von Vera Lammut geäußerten Vorzüge des kleinen Landes. Heike Kuhn dankte schließlich allen Mitwirkenden.

Mit dem Lied des Frauenchors „Bei dir bin ich geborgen“ klang der sehr informative Abend aus. rf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019