Boxberg.Die Realschule Boxberg veranstaltet am Montag, 23. Juli, und Dienstag, 24. Juli, ihr Sommermusical in die Aula der Schule. Jeweils um 19 Uhr beginnt die Vorführung. In diesem Jahr spielt das Ensemble, begleitet durch das Orchester und die Chöre der Schule, das Stück „Emil und die Detektive.“ Bild: Realschule