Sozialstation zieht im August ein

In den beiden Stockwerken darüber hat der Schwesternverband elf seniorengerechte Zwei-Zimmer-Wohnungen jeweils mit Balkon geplant. Die Mieter können nach ihren Wünschen Service-Leistungen dazu buchen, etwa ambulante Pflege oder hauswirtschaftliche Dienste.

Serviceleistung buchbar

Im Nachbargebäude, das Unternehmer Hartmut Ruck baut, entstehen weitere behindertengerechte Wohnungen. Deren Vermietung soll ebenfalls über den Schwesternverband erfolgen, der auch die Pflegeeinrichtung „Haus im Umpfertal“ betreut. Tiefgaragenstellplätze und Aufzüge gehören zum Konzept. Praxen für Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie sind ebenfalls vorgesehen, die dann bequem von den Bewohnern genutzt werden können. Zusätzlich will auch eine Kinderarztpraxis einziehen.

Die bisherigen Räume der kirchlichen Sozialstation platzen aus allen Nähten. Mit derzeit 90 Mitarbeitern werden fünf Demenzgruppen betreut, sowie hauswirtschaftliche und pflegerische Leistungen angeboten, verdeutlicht Kremer. „Hier wird ein unschätzbarer Dienst für Pflegende und ihre Angehörigen geleistet“, zollt er großen Respekt.

„Es gibt in Boxberg zu wenig behinderten- und seniorengerechte Wohnungen“, macht Kremer deutlich, warum sich der Gemeinderat einstimmig hinter das Konzept gestellt hat. Auch weil am Standort des ehemaligen Bezirkskrankenhauses und des späteren Pflegeheims wieder eine Betreuungseinrichtung entsteht. Das historische Gebäude musste vor zwei Jahren abgerissen werden, weil Umbau und Sanierung Unsummen verschlungen hätten. In der Nähe zu Umpfertalhalle, Schulzentrum, Mediothek und Gemeindehaus, aber auch zu Sport- und Festgelände ebenso wie zum Einkaufsmarkt entsteht nun der Neubau.

Das Konzept für den Sozialkomplex hatte die Kommune rechtzeitig in der Schublade. Durch ein Sonderförderprogramm fließen nun 370 000 Euro an Zuschuss in die Stadtkasse, der sofort wieder in das Projekt gesteckt werde, so Kremer. Doch die Stadt ist hier weder Eigentümer noch Bauherr. „Wir haben uns beim Schwesternverband eingekauft“, schätzt der Rathauschef den Verband als zuverlässigen Partner in Boxberg und in der gesamten Region sehr. Rund 1,1 Millionen Euro ist der Kommune dieses soziale Engagement wert.

Fertigstellung im Spätsommer

Dass der Baufortschritt an diesem mehr als sechs Millionen Euro teuren Projekt zügig vorangeht, freut Kremer. Jüngst wurde die Holzhackschnitzelheizung eingebaut. Der Außenputz soll folgen. Die Handwerker machen sich an die Arbeiten im Innern. Die Fertigstellung ist für den kleineren Komplex mit Sozialstation für Ende Sommer vorgesehen. Bereits im August wollen die kirchlichen Mitarbeiter in ihr neues Domizil umziehen. Und Ende September oder Anfang Oktober soll bei einem Tag der offenen Tür jeder die Möglichkeit haben, die neuen Räume zu besichtigen.

Bürgermeister Christian Kremer hat für alle Boxberger, denen das ehemalige Pflegeheim mit seiner markanten Fassade am Herzen lag, eine frohe Kunde. „Das Bild des barmherzigen Samariters von Sepp Biehler wird auch das neue Gebäude zieren.“ Kritische Stimmen wurden damals beim Abriss des Hauses laut. Nun soll die Arbeit auf der Giebelseite – von der Straße aus gut zu sehen – auf dem Putz angebracht werden und auch so in der sozialen Tradition der Areals stehen.

