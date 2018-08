Spaß am Tanzen und Lust an der Bewegung

Die Volkstanzgruppe ist fester Bestandteil zahlreicher Festlichkeiten im Boxberger Stadtgebiet und weit darüber hinaus.

Uiffingen. Es geht locker und lustig zu in der Gruppe der Tänzer – viele sind von Anfang an dabei. Wie jeden zweiten Mittwoch trifft sich die Volkstanzgruppe Uiffingen im Dorfgemeinschaftshaus des Ortes. Auch aus anderen Boxberger Stadtteilen eilen die 17 aktiven Tänzer herbei. Trainerin Edith Hopf steht, genau wie vor über 30 Jahren, mit einem Lächeln im Gesicht bereit. Sie hat sich für diese Übungsstunde einen neuen Tanzschritt ausgedacht.

Für das Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten haben die Tänzer ihre Chroniken und Bilder mitgebracht, um von ihren zahlreichen Auftritten und ihrer vielseitigen Geschichte zu erzählen. Beim Stöbern in den Memoiren schwelgen sie in ihren Erinnerungen, zu jedem Bild fällt ihnen eine lustige Anekdote ein. Die Boxberger Tanzbürger sind selbst erstaunt über die unzähligen Übungsstunden, Auftritte und besuchten Fortbildungen in ihrem bisherigen Tänzerleben.

Fürs Heimatfest gegründet

1985 entstand die Volkstanzgruppe anlässlich eines Heimatfestes zur Herausgabe der Uiffinger Dorfchronik aus Mitgliedern der Damengymnastikgruppe des Sportvereins und tanzinteressierten Herren. „Damals traten wir noch mit selbstgenähten Kostümen auf“, erinnert sich Edith Hopf schmunzelnd.

1992 – mittlerweile bereicherten die begeisterten Tänzer bereits Feste im Taubertal – begaben sich kreative Köpfe der Gruppe auf die Suche nach einer Originaltracht aus der Region.

„Trotz intensiver Suche in unserer, zumindest früher sehr armen und bäuerlichen Bevölkerung, sind wir nicht fündig geworden“, erzählt Lore Brand, aktive Tänzerin und engagierte Dorfbewohnerin.

„An Festtagen trug man hier einfache, schwarze Kleidung. Das war uns zu trist und so entwarfen wir eine Fantasietracht, die der auch die Farben des Uiffinger Wappens, rot, und Boxbergs, grün, enthalten sind.“ Beim schnellen Drehen beim Tanzen blitzt hier und da die weiße Spitzenunterhose bei den Damen hervor.

Die Herren tragen zum weißen Hemd und dunkelroter Weste schwarze Kniebundhosen, weiße Häkelstrümpfe und schwarze Haferlschuhe. „Die Summe zur Anschaffung der handgefertigten Trachten war enorm. Wir sind froh, dass uns damals viele Vereine, Unternehmen und Privatpersonen durch Spenden unterstützt haben“, sind sich die Tänzer alle einig.

Doch wie kommt man zu einem außergewöhnlichen Hobby wie dem Volkstanz? „Aus Spaß am Tanzen, Lust auf Geselligkeit und auch für die Bewegung“, so Edith Hopf. Und dass man beim Tanzen richtig in Bewegung kommt, beweisen die vielfältigen Tänze im Repertoire der Gruppe.

Traditionelles und Eigenkreation

„Wir bemühen uns, die Freude am Tanzen zu bewahren durch das Aufführen und Einüben von traditionellen Tänzen aller Art“, erzählt Lore Brand daraufhin. Dazu zählen internationale Volkstänze wie Polka, Mazurka oder Zillertaler. Doch die beliebtesten Tänze, sowohl der Gruppe als auch des Publikums, seien beispielsweise der „Körblestanz“, bei dem sich die Tanzpaare kleine mit Blumen geschmückte Körbchen hin- und hergeben. Der Schwedentanz, bei dem die Frauen auf die Schultern der Männer gehoben werden, und der Kronentanz, der eine komplizierte Choreographie mit Blumenbögen beinhaltet, kämen ebenfalls gut an. Auch selbst kreierte Tänze wie einen Fackeltanz, der im Dunkeln meist um die Weihnachtszeit herum aufgeführt wird, gehören dazu.

Ein besonders spektakulärer Tanz sei der „Propeller-Tanz“. Dazu müssen sich die Männer mit Magnesium die Hände stärken. Je zwei Männer verhaken sich fest und umschlingen ihre Partnerinnen mit dem rechten Arm um die Taille. Dann werden die Damen angehoben und die Herren drehen sich, sodass die Beine der Damen wie ein Propeller in die Lüfte ragen. Ein Drehwurm sei vorprogrammiert, aber eine besondere Gaudi garantiert, nicht nur für die Zuschauer. „Willst du heute wieder fliegen?“, lautet dann die Frage gegenüber dem Partner.

Einige Ehepaare sind aktive Tänzer und können so ihrem Hobby gemeinsam nachgehen. Doch auch einzelne Tanzbegeisterte schwingen das Tanzbein. Edith Hopf erklärt: „Beim Volkstanz gibt es sowieso ständig Partnerwechsel in den verschiedenen Choreographien. Über neue Tänzerinnen und Tänzer freuen wir uns“, betont die Tanztrainerin.

Die Musik und ihre Tanzkunst frischen Edith Hopf und einige Mitglieder immer wieder in Fortbildungen auf. Die ersten Tänze brachte ihnen jedoch der Volkstanzkreis der Schlesier aus Grünsfeld bei. Überhaupt herrsche reger Austausch und ein stetiger guter Kontakt zwischen den regionalen Volkstanzgruppen, unter anderem mit der Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim.

Feste Bestandteile im Auftrittskalender der Volkstanzgruppe sind das Erntedankfest in Uiffingen, die Eröffnung des Maimarktes in Boxberg und zahlreiche Feste von Vereinen, Kirchen oder Unternehmen. Auch in der weiteren Umgebung treten die Tänzer immer wieder auf, so zum Beispiel 1997 auf der Landesgartenschau in Mosbach. Im Juli 2007 bereicherten sie mit ihrem Auftritt den Besuch der Partnerstadt Boxbergs in der Lausitz. Ein Höhepunkt war der Besuch im Europaparlament in Straßburg. Damals lud sie Dr. Renate Heinisch ein, da die Tänzer an ihrem Geburtstag im Boxberger Ratskeller für sie auftraten.

Soziales Engagement

Mit Besuchen des Boxberger Pflegeheims und der Demenzgruppe „Lichtblicke“ sowie Aufführungen beim internationalen Rollstuhlsportfest in Krautheim zeigen sie, dass ihnen soziales Engagement wichtig ist.

Auf die Frage hin, wie sich die Volkstanzgruppe ihre Zukunft vorstelle, erinnern sich die Tänzer an einen ihrer legendären Faschingsauftritte. Damals kamen die Tänzer mit einem Rollator auf die Bühne gezittert, um dann am Ende zu Rock’n Roll im wahrsten Sinne des Wortes das Tanzbein zu schwingen. Die Herren schmissen damals ihre Partnerinnen in die Luft und zusammen wirbelten sie hin und her. Das Publikum sei regelrecht aus dem Häusschen gewesen, vor lauter Gaudi, erinnern sich die Tänzer. Und so wird die Volkstanzgruppe weiterhin viele Feste mit ihren kurzweiligen Tänzen bereichern.

