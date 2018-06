Spatenstich für das neue Ärztehaus

Anzeige

Spatenstich: In Schweigern entsteht in der Neuen Straße ein großzügiges und barrierefreies Ärztehaus.

Schweigern. Bereits im Laufe des Jahres 2019 soll das neue Ärztehaus in Schweigern bezogen werden. „Das ist auch bitter nötig“, sagte Dr. Roland Rechtenwald während des Spatenstichs am Donnerstag. „Die jetzige Praxis, die seit 1989 im Wohnhaus integriert ist, platzt aus allen Nähten“, so Rechtenwald. Neben seiner Frau Gabriele und einigen medizinischen Fachangestellten unterstützt seit letztem Jahr auch Sohn Dr. Christian Rechtenwald das Ärzteteam.

Das Gelände gegenüber der aktuellen Praxis erwarb Rechtenwald bereits 2008. Nachdem sich Christian Rechtenwald Anfang 2017 dazu entschloss, sich ebenfalls als Hausarzt in Schweigern niederzulassen, fiel die Entscheidung für den Neubau eines Ärztehauses auf der anderen Straßenseite. „Bis September 2017 mussten wir die Pläne fertig haben, um am Förderprogramm ELR teilnehmen zu können“, so der Arzt. Dies sei mit Hilfe des Architekten Paul Kolbe aus Schönfeld und der Unterstützung der Stadt gelungen. So konnte der Förderhöchstsatz mit 200 000 Euro erlangt werden. Die Höhe der Gesamtinvestition liege im siebenstelligen Bereich.