Anzeige

Boxberg.Der VfB-Sportabzeichentag und der Rundenabschluss der VfB-Jugend finden am Samstag, 14. Juli, statt. Treffpunkt für das Sportabzeichen ist um 9 Uhr am Schulsportplatz. Mitmachen können Jugendliche ab Jahrgang 2012 und alle Erwachsene. Die Schwimmdisziplinen werden im Umpfertalbad absolviert. Gegen 17 Uhr beginnt der Rundenabschluss der Jugend an der Grillhütte am Sportplatz. Dazu sind alle Jugendspieler mit Familie willkommen. Das Ende ist gegen 20 Uhr vorgesehen.

Am Montag, 9. Juli, kann ab 18 Uhr für das Sportabzeichen am Schulsportplatz trainiert werden. Zudem besteht für Erwachsene am 14. Juli ab 12 Uhr noch die Möglichkeit, die Ausdauerstrecken abzulegen. Auch werden weitere „Nachzügler-Termine“ angeboten. Infos bei Norbert Kesel, Telefon 07930/2422. Die Schwimmstrecken können jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei der DLRG im Schwimmbad abgelegt werden.

Infos zum Sportabzeichen gibt es unter www.vfbboxberg.de