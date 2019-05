Sportabzeichentag mit Rundenschluss

Boxberg.Der VfB-Sportabzeichentag und der Rundenabschluss der VfB-Jugend finden am Samstag, 6. Juli, statt. Treffpunkt für das Sportabzeichen ist um 9 Uhr am Schulsportplatz. Mitmachen können alle Jugendlichen (ab Jahrgang 2013 und älter), sowie alle anderen VfBler. Badesachen sind mitzubringen, da die Schwimmdisziplinen im Freibad absolviert werden. Um 16 Uhr treffen sich alle zum Rundenabschluss der Jugend an der Grillhütte am Sportplatz. Gegen 16.30 Uhr werden die Trainingsfleißigsten geehrt, die Teams für die nächste Saison stellen sich vor. Außerdem werden alle Spieler vorgestellt, die im Sommer die Jugend wechseln. Gegen 19 Uhr endet die Veranstaltung.

Es besteht für die Erwachsenen am 6. Juli ab etwa 12 Uhr die Möglichkeit, die 3-Kilometer-Strecke zu absolvieren. Darüber hinaus werden vor und nach den Ferien noch einzelne Termine für Erwachsene zum Ablegen der Ausdauerdisziplinen (Laufen, Walking und Fahrrad fahren) bekanntgegeben. Wer einen anderen Termin braucht, kann sich an Norbert Kesel (Telefon 07930/2422) wenden. Kesel ist ab 22. Juli jeden Montag ab 18 Uhr am Schulsportplatz. Wer als Erwachsener die Schwimmstrecken (400 oder 800 Meter) absolvieren möchte, hat im Schwimmbad Gelegenheit. Unter www.vfbboxberg.de gibt es weitere Informationen. pal

