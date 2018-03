Sportangebot vor einer Erweiterung

Anzeige

Für 2018 gab Nuss einen Ausblick. So werde der SVU neben den traditionellen jährlichen Veranstaltungen auch das Umpfertäler Pokalturnier vom 20. bis 22. Juli ausrichten Im Laufe des Jahres werde auch ein neues Sportangebot, „World Jumping“, angeboten. Hierzu weüden nun extra einige Trampolins beschafft, es sei auch gelungen, zwei junge Übungsleiterinnen zu gewinnen, die auch einen entsprechenden Trainerlehrgang besucht hätten. Abschließend bedankte sich Nuss bei allen Mitgliedern, Helfern und Vorstandschaftskollegen für ihren Einsatz. Er hoffe, dass sich auch für 2018 wieder zahlreiche Helfer für die Veranstaltungen finden ließen.

Der Kassenbericht wurde von Simon Ries vorgetragen. Jochen Reichert, der mit Hiltrud Schneeweis die Kasse geprüft hatte, bescheinigte Ries eine einwandfreie und nachvollziehbare Buchführung. Er beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Es folgten die Berichte der Übungsleiter der einzelnen Sparten. So berichtete Rudi Nitsche für die Männerturner, die mittlerweile eine stattliche Truppe von 24 Turnern umfasse, von denen im Durchschnitt 13 pro Turnstunde anwesend seien. Von den Bambini berichtete Andrea Wild.

Berichte der Abteilungen

Diese hätten mangels Kindern eine längere Pause eingelegt, starteten allerdings nun nach den Osterferien wieder von neuem. Von der Damengymnastikgruppe „Frauen Power“ berichtete Edith Hopf stellvertretend für die entschuldigte Übungsleiterin Christel Bauer. Sie trafen sich im abgelaufenen Jahr wieder regelmäßig zu den Turnstunden und seien erfreut, dass mit dem „World Jumping“ nun ein neues Sportangebot, ergänzend zu den regelmäßigen Turnstunden, verfügbar sei.

Die Damenturnerinnen unter der Leitung von Edith Hopf, die sich 47 Mal im abgelaufenen Jahr getroffen haben, betätigen sich mit abwechslungsreicher Gymnastik sowohl mit als auch ohne Turngeräte. Edith Hopf ist es hierbei wichtig, auch aktuelle Turntrends zu berücksichtigen und sie bildet sich hierzu dementsprechend ständig fort. Auch der Walking-Treff unter der Leitung von Edith Hopf trifft sich weiterhin regelmäßig freitags nachmittags bei Wind und Wetter für seine Runde.

Die Volkstanzgruppe war auch 2017 wieder auf zahlreichen Veranstaltungen wie Maimesse Boxberg, Erntedankfest und Winterzauber in Uiffingen aktiv. Ebenso wurden wieder die Demenzgruppe „Lichtblicke“ in Boxberg und Unterschüpf sowie das Haus im Umpfertal besucht.

Von der ersten Mannschaft berichtete Lukas Gehrig stellvertretend für den erkrankten Trainer Wilfried Beisel. Letztendlich souverän wurde die Meisterschaft in der Kreisklasse C verbunden mit dem Aufstieg in die Kreisklasse B erreicht.

Aktuell stehe man auf Tabellenplatz neun im hinteren Mittelfeld der B-Klasse, was allerdings der Tatsache geschuldet sei, dass man mit fünf langwierigen Verletzungen auch erheblich Pech gehabt habe. Dennoch sei Beisel zuversichtlich, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun haben werde, seien doch auch in der Winterpause zwei Neuzugänge verpflichtet worden.

Es folgten die Ehrungen, die durch den Vorsitzenden Nuss durchgeführt wurden. Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Thomas Henninger, für 40 Jahre Dietmar Heckmann, Bernhard Schmitt, Herbert Thurmann und Friedrich Wild. 50 Jahre Mitglied ist bereits Stefan Schneeweis. Zum neuen Ehrenmitglied wurde Hiltrud Schneeweis ernannt. Sie war zwölf Jahre lang als Kassiererin tätig und hat vor allem als „Mädchen für alles“ maßgebend zum Gelingen zahlreicher Veranstaltungen beigetragen.

Bürgermeister Kremer überbrachte die Grüße der Stadt und des Ortschaftsrates und bedankte sich sowohl bei den Geehrten für ihre jahrelange Treue zum Verein als auch beim Vorstand für den Einsatz zum Wohle des Vereins. Er gratulierte dem Sportverein für ein erfolgreiches Jahr und merkte an, dass der SVU mit seinem reichhaltigen Sportangebot für alle Altersgruppen aus der Dorfgemeinschaft nicht mehr wegzudenken sei.

Mit dem Hinweis, dass bei etwaigen Anschaffungen bezüglich der Bezuschussung gerne Kontakt mit dem Vorstand aufgenommen werden könne, beschloss Nuss die Generalversammlung. hh

