Stare, Meisen und Elstern trotzten der Kälte

Boxberg.Der Start in das vierte Jahr von „Bird & Breakfast“ des Naturschutzbunds, Ortsgruppe Boxberg, war durch den Wintereinbruch kurz vor dem Frühlingsanfang erschwert. Trotz Schneefall und Temperaturen unter Null hieß Michael Hökel, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Boxberg, etwa 20 Personen zur morgendlichen Stunde zur Wanderung willkommen. Fast alle Wanderer waren bereits zuvor im Frankendom versammelt, um an der von Pfarrer Marcel Demal gehaltenen Andacht teilzunehmen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Stefan Rauch.

Streckenführung geändert

Aufgrund des schlechten Wetters wurde spontan die Streckenführung geändert. Das neue Ziel der Gruppe war das Areal rund um den See in der Mitte von Boxberg, das durch Bäume an vielen Stellen windgeschützt ist.

Vereinzelt hörte man Vogelstimmen. So konnte man neben einem Rotkehlchen auch Kohlmeisen und Haussperlinge sowie eine Wachholderdrossel und eine Elster hören oder sehen. Hökel ging auf die ganzjährige Fütterung am Vogelhaus ein. Futtersilos seien aus hygienischen Gründen vorzuziehen.