Stimmungswogen schlugen hohe Wellen

Es war wiederum ein närrischer Glanzpunkt in der Umpfertalmetropole am Samstagabend, als der „Große närrische Unterhaltungsabend“ der Boxberger Narrhalla über die Bühne ging.

boxberg. Ein vielfältiges, buntes Unterhaltungsprogramm mit Tanz, Show, Bütt und dazu die fetzige Musik der Big-Band des Musikvereins Umpfertal sorgten für tolle Stimmung, beste Unterhaltung, Spaß, Heiterkeit und ausgelassene Freude. Man hatte bei der Narrhalla wieder alle närrischen Register gezogen, um seinem Narrenvolk eine Show der Superlative zu bieten. Kein Wunder, dass auch nach einem fünfstündigen närrischen Programm noch die Stimmungswogen haushohe Wellen schlugen und das Narrenvolk beim Finale gemeinsam mit den Akteuren noch einmal aus voller Kehle das Lied „Halleluja, der Abend der war wunderbar“ erklingen ließ.

Doch schon bevor der närrische Unterhaltungsabend startete, hatten die Narrhalla-Oberen um Präsident Gerd Schlesinger sowie die Regenten Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut II. die Gastrabordnungen und Honoratioren der befreundeten Fastnachtsvereine zum traditionellen Empfang in die Boxberger Schulaula geladen. Zehn Abordnungen waren ebenso wie Bürgermeister Christian Kremer mit Gattin Susanne gekommen, um der Narrhalla und ihren Regenten ihre Aufwartung zu machen.

Sitzungspräsidentin Erika Schlesinger als erprobte Fastnachterin eröffnete den Abend mit Reim und Vers, Humor und Witz treffend und hieß Narrenvolk und Gäste willkommen hieß. Mächtig ins Zeug legte sich gleich zum Start die Big Band des Musikvereins Umpfertal mit Bandleader Jürgen Metzger, bei der Polonaise für die Gastabordnungen. Holger Ebert, Präsident der Öwerlaudemer Rootze, ließ es bei seinem Grußwort richtig närrisch krachen und brachte das Narrenvolk so richtig in Stimmung.

Ehrung und Verabschiedung

Präsident Gerd Schlesinger, Präsidiumsmitglied Ralf Dittmann, Sitzungspräsidentin Erika Schlesinger, Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut II. verabschiedeten Susanne Adelmann und Vera Scherer als aktive Trainerinnen der Garden und überreichten ihr neben dem Orten einen Blumenstrauß und einen Bildband über ihr Wirken.

Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut der II. haben sich als närrische Regenten des Elwetritschelandes etabliert. Die Narrhalla und ihre Aktivitäten als närrische Botschafter hätten die Umpfertalmetropole weit über die Grenzen bekannt gemacht, lobte auch Bürgermeister Kremer. Besonders gratulierte er den beiden Tanzmariechen Ayla und Fe zu ihren ersten Plätzen beim Tanzturnier des Main-Neckar Ringes und überreichte ihnen einen Gutschein.

Dann ging es Schlag auf Schlag im bunten Programm, das die Nachwuchsgarde der Narrhalla „Die roten Minifunken“ mit ihrem schwungvollen Gardetanz eröffnete. Klein aber fein die ersatzgeschwächte Showtanzgruppe der Schlossgeister des TSV Unterschüpf, die mit viel Rhythmus und Schwung die Themen Liebe und Glück in ihrem Showtanz auf die Bühnenbretter zauberten.

Ein absoluter Knaller war die Bütt von Holger Löffler von den (Wald) Stettemer Besche, der als Liesele vom Stettener Fuchseloch die Lachmuskeln der Narrenschar aufs Äußerste strapazierte. Ein wahrer Augenschmaus war der sich anschließende Showtanz der gemischten Showtanzgruppe vom TSC Walldürn, die einmal mehr ihr tänzerisches Können, aber auch die gelungenen Showeffekte präsentierten. Premiere beim Boxberger Narrhallabend gab es für die Prinzengarde aus Oberlauda, die sportlich, schwungvoll und mit viel Grazie alle Facetten des Gardetanzes präsentierten. Sie durften nicht fehlen, die Männershowtanzgruppe Boxberg von Narrhalla und VfB. Rauschender Beifall schon als die 30 Männerbeine, blondes Haar, eingehüllt in weißen Tanzkleidern und mächtig aufgeputzt die Bühne betraten und mit viel Elan und Grazie mit ihrer Tanzshow ihren weibliche Vorbildern mächtig Konkurrenz machten. Da war der Saal aus dem Häuschen und Sitzungspräsidentin Erika Schlesinger konnte dem lautstarken Wunsch nach einer Zugabe nicht wiedersprechen.

Showeinlage des Prinzenpaars

Wer hat schon zwei Gold- Siegerinnen in seinen Reihen. Ayla Korkut und Fe Kohler zeigten ihr Talent bei ihren Solotanzdarbietungen und im Duett. Dass der Beifall kaum ein Ende fand, war mehr als verständlich. Eine besondere musikalische Showeinlage bot die Big Band des Musikvereins. Bandleader Jürgen Metzger, assistiert von vier seiner Bandmitglieder, bewies, dass man mit Händen und Füßen gleich vier Instrumente zum Klingen bringen kann. Nicht zu toppen war das Gitarrenspiel auf dem Bein des Tischnachbarn.

Dass das Prinzenpaar 2019 nicht nur zwei huldvolle, wortgewandte, närrische Regenten sind sondern auch selbst den Tanzsport pflegen, wurde in ihrer Soloeinlage auf der Narrhallabühne deutlich. Schwungvoll, elegant und harmonisch, verzauberten sie ihr Publikum. Eine Überraschung, die Präsident Gerd Schlesinger mit der Feststellung „Das war noch nie da“ auf den Punkt brachte. Quirlig, bunt und dynamisch ging es auf der Narrenbühne weiter als die Schwachemer Dance Girls als junge Wilde der 70er, 80er und 90er Jahre über die Bühnenbretter wirbelten.

Dass es in Boxberg einiges zu kehren gibt, brachten die beiden Straßenkehrer Roland (Throm) und Güni (Günter Ruck) in ihrer Bütt auf den Punkt. Ihren hellen Augen und spitzen Ohren war nichts entgangen, was man der Narrenschar pointenreich zu berichten wusste.

Galaktisch wurde es beim Showtanz der Dainbacher Power Girls, die auf den Spuren von Alexander Gerst einen tänzerischen Ausflug in den Weltraum unternahmen, um „die Welt von oben zu sehn’“.

Die Showtanzgruppe des Elferrates Osterburken begab sich auf einen Mädelsausflug in die Hauptstadt Berlin und zeigte ihr tänzerisches Können in ihrer mitreißenden Musikshow. Graziös, schwungvoll und mit großer Präzision präsentierte sich die Garde der Narrhalla Silberfunken, bevor es auf der Narrenbühne schaurig-schön wurde. Denn die Männershowtanzgruppe Vilchband verstand es die Narrenschar in die dunkle, mystische Welt Transsylvaniens zu entführen. Eine Tanzshow der Extraklasse, die helle Begeisterung und tosenden Beifall hervorrief.

Dann erzählten die fünf Umpferlärchen von den Elwetritschefängern der Narrhalla mit ihrer Gesangsparodie von den Leiden und Freuden als Ehefrau und wurden mit reichlich Beifall belohnt. Teuflisch und feurig tanzten die roten Teufelchen der Dancing Moskitos Königshofen über die Narrhallabühne und brachten die Narrenschar damit so richtig in Schwung. Den Schlusspunkt setzte die Rot-Gold-Garde der Narrhalla mit ihrem Gardetanz, bevor sich beim Finale alle noch einmal auf der Bühne versammelten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019