Stolze Bilanz im vergangenen Jahr absolviert

2017 hatte man wieder die stolze Zahl von 32 Chorproben, acht Auftritten und vier Vorstandssitzungen absolviert. Horst Geldenbott bedankte sich bei allen aktiven Sängern für die Mühe und den großen Einsatz, den sie und auch die Dirigentin gebracht hatten.

Nun folgte der Bericht der Dirigentin. Martina Nalikowski bedankte sich bei den Sängern und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit in den zehn Jahren, die sie nun schon den MGV Windischbuch dirigiere. Es mache ihr nach wie vor sehr viel Spaß, mit dem Chor zu arbeiten, wobei die reinen Männerchöre immer weniger werden und dies doch etwas Besonderes sei. Sie hoffe, dass auch weiterhin alle mit Fleiß dabei blieben und der Einstieg von drei neuen Sängern erst der Anfang sei und noch einige folgen würden.

Dann kam der Kassenbericht von Karl Schneider, der einen detaillierten Vortrag über die finanzielle Situation des Vereines präsentierte. So stehe der Verein finanziell auf einem guten Fundament, wobei man im vergangen Jahr ein negatives Ergebnis erzielt habe.

Die Entlastung des Vorstands übernahm Jürgen Greiner, der Karl Schneider eine einwandfreie Buchführung bestätigte, in der jeder Beleg vorhanden war und mit den Buchungen übereinstimmte. Er empfahl der Versammlung, den Vorstand zu entlasten, was einstimmig geschah.

Beim Punkt Termine und Ausblick 2018 berichtete Horst Geldenbott schon jetzt wieder von einem ereignisreichen Jahr. Dies begann mit einer goldenen Hochzeit, gefolgt von einem Frühlingskonzert, dem Waldgottesdienst, der in diesem Jahr wieder in Windischbuch stattfindet, und nicht zu vergessen das Weihnachtskonzert, das gemeinsam mit dem Kirchenchor in diesem Jahr neben den zahlreichen festen Terminen wieder auf dem Programm steht.

Zum Schluss standen noch Wünsche und Anträge an. Dort bedankte sich Ortsvorsteher Wolfgang Schneider beim Gesangverein für die Arbeit im Ort und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Kremer, Stadtrat Geldenbott und dem Ortschaftsrat.

Zu guter Letzt hatte der Vorsitzende Horst Geldenbott noch ein paar Wünsche. Man sei noch auf der Suche nach einem Notenwart, er werde in den nächsten Wochen ein paar Sänger ansprechen. Dann sprach er noch einmal die Aufstellung des Chores bei Auftritten an, ob die Sänger sich da nicht umstellen sollten, was man, kurzer Diskussion, im Herbst versuchen werde.

Im Rahmen der Sitzung wurden gleich mehrere Mitglieder ausgezeichnet: Eugen Heußer, Alois Schweitzer (je 60 Jahre), Paul Kohler (50), Herbert Hefner, Rudolf Stand (je 40) und Dirigentin Maritna Nalikowski (zehn). mgv

