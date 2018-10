Strecke führte rund um Eubigheim

Ahorn.Bei den zwölften Taubertäler Wandertagen hieß es in Ahorn „Von Eubigheim an Hohenstadt vorbei über Neidelsbach zurück nach Eubigheim“. Am Lernhaus Ahorn traf sich eine kleine Gruppe Wanderer ein. Bei herrlichem Spätsommerwetter startete die Gruppe in südwestliche Richtung leicht bergauf in Richtung Hardt, anschließend aber ging es dann hinab zum Vohberggraben. Nach dem Tunnel nach Hohenstadt bog die Wandergruppe ab. Am bunten Herbstwald entlang überquerte sie dann die Straße von Eubigheim nach Gerichtstetten, um zum Weiler Neidelsbach zu gelangen. Vorbei an einem privaten Märchengarten erreichte die Gruppe die Ausflugsgaststätte „Ahornstübchen“. Nach einer kurzen Rast ging es wieder zurück nach Eubigheim. Hier erreichte die Wandergruppe den höchsten Punkt der Wanderung mit herrlicher Aussicht auf Neidelsbach im Wiesengrund und Eubigheim. Die gelungene Wanderung führte Johanna Scherer. gr

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018